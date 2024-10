Guerras culturais: a luta pelo currículo escolar

Este debate não se resolverá com facilidade. A próxima fase do embate não se desenrolará apenas nas esferas jurídicas ou nos corredores do Parlamento.

Há quem me pergunte porque insisto em estudar e escrever sobre as guerras culturais — um tema que, à primeira vista, parece preocupar uma pequena elite urbana. A verdade, no entanto, é que estas guerras, ainda que muitas vezes invisíveis, têm raízes profundas e ramificações inesperadas. Elas estendem-se para lá das nossas cidades, tocando os alicerces da sociedade, com uma herança histórica que inclui eventos tão marcantes quanto a Revolta da Maria da Fonte ou o caso Rosa Calmón. As guerras culturais estão inscritas no ADN da nossa sociedade e, quer queiramos, quer não, elas vieram para ficar.

O que estas guerras fazem é simples: dão voz às fricções sociais que, até então, se mantinham como murmúrios, transformando-as em bandeiras. E, à medida que essas bandeiras ganham palco, começam a rasgar as costuras que seguram o nosso "chão comum". Vivemos tempos em que, como Fukuyama bem nota, questões pós-materiais — quem somos, o que defendemos, como nos identificamos — suplantam temas outrora centrais como o combate à pobreza ou a regulação do mercado de trabalho. Estamos a assistir a um confronto entre o pós-modernismo contra-hegemónico, que vê as identidades essencializadas como instrumentos para combater opressões e alcançar a justiça social, mesmo que isso signifique distorcer os factos para construir uma narrativa, e uma reação cultural conservadora, sustentada pelo ressentimento de uma maioria que se sente ameaçada pelo progresso e pelas mudanças radicais propostas, acreditando que uma nova sociedade está a ser construída à custa da erosão dos seus valores.

É precisamente aqui que entra o debate sobre a Educação para a Cidadania, sobretudo nos seus conteúdos sobre sexualidade e género.

O que está realmente em causa?

Sabendo que o foco do debate são as idades pré-escolares e do ensino primário, consideradas precoces para a aquisição de tais conteúdos, vistos como doutrinação na ideologia de género, importa ater-nos nessas faixas etárias. Para crianças entre os 3 e os 9/10 anos, o currículo foca-se na desconstrução de estereótipos de género. As atividades são adequadas à idade, recorrendo a jogos, histórias e discussões para que as crianças compreendam que as suas escolhas não precisam estar limitadas por normas tradicionais de género.

Assim, não deveria custar reconhecer que qualquer programação educativa carrega consigo pressupostos ideológicos, pelo que esta orientação educativa progressista é-o de forma evidente; tal como a visão contrária, que sustenta que apenas os pais têm o direito de determinar os conteúdos morais a que os seus filhos são expostos.

Por outro lado, é incontestável que os conteúdos sobre expressão de género para além do binómio homem-mulher são um produto de teorias pós-modernistas. Estas ideias, profundamente influenciadas por pensadores como Foucault e Judith Butler, assumem que a nossa realidade cultural é uma construção social. Para essas correntes, as tradições ocidentais, que muitos consideram pilares da civilização, são vistas como instrumentos de opressão que devem ser desconstruídos.

Este embate entre o tradicional e o progressista não é uma mera querela académica — é um choque de titãs culturais que se reflete nas ruas, nas escolas, nas mesas de jantar e, claro, nas caixas de comentários das redes sociais.

O que nos diz o Tribunal Constitucional?

Tem sido usada a posição do Tribunal Constitucional (TC) sobre a matéria para veicular a urgência de uma revisão dos conteúdos da disciplina. É nesse quadro que se inscrevem as palavras recentes do primeiro-ministro, Luís Montenegro, sobre retirar o peso ideológico da Educação para a Cidadania.

Observa-se que o TC considerou que as normas da Lei n.º 38/2018, que promovem o direito à autodeterminação da identidade de género e expressão de género no sistema educativo, poderiam estar a violar o princípio de não programação ideológica da educação, conforme o artigo 43.º da Constituição Portuguesa. Este artigo estipula que o Estado não pode programar a educação de acordo com diretrizes filosóficas, políticas, ideológicas ou religiosas. O Tribunal entendeu que, ao promover uma visão específica sobre identidade de género, o Estado estaria a impor uma ideologia nas escolas, o que seria inconstitucional, especialmente no caso de escolas privadas, onde o princípio da liberdade de ensino é protegido.

Apesar disso, o TC não entrou no mérito de questionar a substância das normas em termos de promoção da identidade de género, mas sim na forma como o processo legislativo foi conduzido, deixando a cargo da Assembleia da República a responsabilidade de legislar sobre o assunto.

Como ficamos?

Estamos, pois, perante uma encruzilhada que não é apenas constitucional, mas cultural, matéria de que são feitas as guerras culturais. De um lado, temos o Estado, com uma intenção clara de fomentar uma sociedade mais igualitária e diversa, introduzindo nas escolas uma visão progressista que busca desconstruir os papéis tradicionais de género. Do outro lado, vemos uma reação robusta que acusa esta educação de ser, ela própria, uma forma de programação ideológica — violando a liberdade de ensino e o direito dos pais a determinar a formação moral dos seus filhos.

A decisão do TC colocou o dedo na ferida ao sublinhar que, quando o Estado propõe educar as crianças com uma determinada visão sobre a identidade de género, está a arriscar ultrapassar os limites do que é permitido pela Constituição. Embora o Tribunal tenha focado a sua decisão na questão processual, ou seja, na necessidade de a legislação ser mais precisa e de ser o Parlamento, e não regulamentos administrativos, a decidir estas matérias.

Com o TC a colocar o foco na necessidade de maior precisão legislativa, fica evidente que a discussão se expande para além do foro jurídico, exigindo o contributo das universidades e outros espaços de debate público. Estes têm a responsabilidade de refletir sobre a reificação das teorias pós-modernistas e o impacto das ideologias académicas no tecido social. A pluralidade de opiniões torna-se o caminho essencial para que se construa uma sociedade verdadeiramente diversa.

Este debate não se resolverá com facilidade. E, enquanto tentamos equilibrar a liberdade individual com a coesão social, ficamos suspensos entre a promessa de uma sociedade mais justa e o receio de perdermos aquilo que acreditamos ser os alicerces da nossa civilização.

A próxima fase deste embate não se desenrolará apenas nas esferas jurídicas ou nos corredores do Parlamento. Será decidida nas conversas à mesa, entre pais e filhos, em debates acalorados que atravessam as famílias, as escolas e as redes sociais. Estamos, como sociedade, numa encruzilhada que toca a forma como nos relacionamos com as diferenças — e a verdadeira questão que se coloca é: conseguiremos encontrar um novo 'chão comum', que acolha a pluralidade sem erodir os alicerces que nos unem?

