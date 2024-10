Cidadania: o que deve estar (e como) e o que não deve estar

De cada vez que a direita governa há o mesmo padrão: se altera, nem que sejam pozinhos, uma qualquer política pública, o rasgar de vestes histérico, a gritaria incessante, o frenesim apoplético – vindos da esquerda – apoderam-se do debate público. E, claro, as acusações cínicas feitas à direita abundam. Agora não falha: o PSD está a tornar-se de extrema-direita e a roubar as ideias do Chega. O tom é apocalítico: o mundo vai acabar se o PSD levar a sua avante. Já passei por estas histerias de esquerda demasiadas vezes para não bocejar quando me deparo com nova.

