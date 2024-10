A questão da Cidadania

Montenegro quer “dar prioridade à disciplina de Cidadania e libertá-la das amarras ideológicas de facção”. Não se percebe! Ser cidadão é ter consciência dos seus deveres democráticos, sentir a responsabilidade do vínculo que o liga à sua comunidade, colocar exigências de justiça, empenhar-se em que as instituições sirvam o bem comum, criar expectativas sobre um bom governo que promova a harmonia entre os cidadãos, desenvolva o bem-estar social e crie confiança no futuro; é, desde a democracia grega, (…) ser sujeito político responsável numa comunidade de pessoas livres e iguais. A disciplina da Cidadania visa, hoje, na Escola, estimular a defesa dos direitos humanos, civis, políticos, económicos e sociais; valorizar a solidariedade, o respeito pelas opções de vida, nomeadamente sexuais, e a dignificação pelo trabalho. Todas estas questões estão de forma expressa ou subentendida na Constituição. Não se percebe que a este nível o Governo a queira alterar.

Mas há um aspecto importante da cidadania que deveria ser lembrado a quem tem responsabilidades políticas, quer seja no governo, quer nas autarquias. Ninguém deveria ser privilegiado por ser do partido que governa, nem prejudicado por estar ligado a um outro partido ou não ter partido. (…) No exercício da cidadania o critério de avaliação do bom governo está em saber se procura mais o bem comum do que o bem particular, se promove os valores da equidade, se preza mais a felicidade geral que a própria; se governa mais pelo marketing das ilusões ou pela procura de soluções para uma vida dos cidadãos mais justa e mais igualitária. Um manual cívico com estas disposições parece-me mais importante para governantes e autarcas do que estar preocupado em alterar as disposições que existem na actual disciplina de Cidadania. O que é preciso é ir ao fundamental e não, por tacticismo, ir buscar bandeiras que já não fazem sentido.

João Magalhães, Folhada (Marco de Canaveses)

Os maus exemplos não se imitam

Apesar de constrangido pela circunstância de ser “oficial do mesmo ofício” que exerço há 53 anos em prática individual, não quero deixar passar a oportunidade de olhar para dentro de casa com sentido crítico. Vem esta declaração de interesses a propósito do artigo de João Miguel Tavares (J.M.T.) publicado no PÚBLICO de 17 de Outubro, sob o título “A exibição pública de Salgado foi uma escolha da sua defesa”, que não posso deixar de felicitar.

Não só pela opinião crítica de J.M.T. sobre os factos descritos, mas também pela intenção oculta atribuída aos advogados de defesa, que, apesar de constituir mera conjectura jornalística, levanta um problema sério e actual da nossa Justiça. (…)

Certo é que vivemos um tempo de publicização da Justiça, assediada por uma comunicação social ávida de notícias reais, ou meras especulações, na intenção de criar na opinião pública efeitos de pressão sobre os magistrados, que a ela não se podem eximir em absoluto. O “mau exemplo” que escolhi para título são as reportagens, ou espectáculos televisivos “realizados” pelo Ministério Público, nas suas buscas ou detenções, previamente transmitidas a alguns jornalistas que, naturalmente, comparecem nessas diligências à hora combinada.

Este procedimento aberrante tem vindo a ser denunciado por várias instituições, e sobretudo pelos advogados, que lhe sofrem os efeitos, constituindo um sério revés na imagem da Justiça. Por isso, não é admissível que os próprios advogados, vítimas desta perversão do sistema judicial, possam seguir este “mau exemplo” a que J.M.T. oportunamente deu relevo jornalístico.

Miguel Nobre Ferreira, advogado (Lisboa)

Montenegro e P.N.S.

Montenegro esteve estes últimos meses a governar como quem tem eleições à porta. Mascarou-se de medidas simpáticas, tendo conseguido controlar a agenda mediática. Pedro Nuno Santos (P.N.S.) optou por viabilizar o Orçamento, tendo como base sondagens que dizem que fica tudo igual e sabe que quem controla a narrativa é quem governa. Em simultâneo, temos um PS “dividido” com comentários de alguns dirigentes que só ajudam a fortalecer a liderança de Montenegro, enquanto P.N.S. se foca em tentar ser alternativa à AD e adaptar o PS a esta conjuntura económica e social. Montenegro já mostrou sinais claros de querer conquistar o eleitorado do Chega e agora é o momento para o PS aprimorar a sua estratégia de oposição e não para alguns dirigentes virem para a praça pública exibir um conflito de egos. É um favor que o PS faz à democracia, acima de tudo.

Ana Gomes, Braga