Um advogado e um economista entram num bar. O barman pergunta ao economista: "Quantos economistas são precisos para mudar uma lâmpada?" O economista responde: "Nenhum; se fosse necessário, o mercado já tinha resolvido." O barman pergunta ao advogado: "E quantos advogados?" O advogado responde: "Três; um para subir a escada, outro para abaná-la, e um terceiro para processar o fabricante!”

Esta anedota lembra os desafios que se colocam às sociedades multidisciplinares de profissionais. Estas sociedades foram regulamentadas pela Lei n.º 64/2023 de 20 de novembro, que veio estabelecer as regras relativas à constituição, composição, estrutura orgânica e funcional, governo, controlo de riscos e registo de sociedades de profissionais que se estabeleçam em território nacional para o exercício de profissões organizadas em associações públicas profissionais, juntamente com outras profissões organizadas ou não em associações públicas profissionais. Estas sociedades podem, portanto, agregar numa mesma entidade jurídica profissionais como, por exemplo, advogados e economistas.

A discussão desta lei foi intensa. O debate foi particularmente vivo no que se refere à advocacia, pois embora seja transversal à profissão a sua função social de garantia do acesso à justiça, bem como o conjunto de regras deontológicas e deveres a que estão sujeitos os advogados, é bastante diferente a prática da profissão consoante, por exemplo, a dimensão das organizações, o perfil dos profissionais que as compõem e as áreas do Direito em que atuam. Se na altura alguns receavam que as sociedades multidisciplinares pusessem em causa a independência dos advogados e o sigilo profissional, outros salientavam a necessidade de oferecer o melhor serviço ao cliente e a vantagem da integração de saberes.

Todavia, há outros desafios que se colocam às sociedades multidisciplinares, um dos quais é evidente na anedota que abre este artigo: estas organizações são compostas de pessoas que têm modos de trabalho e ângulos de análise distintos, e que “falam” uma linguagem própria. Esta variedade de pontos de vista pode contribuir para que estas sociedades forneçam serviços inovadores; porém, pode também dificultar a comunicação nas equipas de trabalho e tornar a gestão destas sociedades especialmente complicada.

Embora a investigação nesta matéria seja relativamente escassa, sabemos que para o sucesso da gestão de sociedades multidisciplinares é importante o estabelecimento de objetivos comuns, o reconhecimento público do seu alcance e a construção de regras de comunicação que permitam exprimir dúvidas sem recear juízos negativos ou represálias. A estes aspetos podemos acrescentar o investimento em programas de formação que integrem várias áreas do conhecimento: estas pessoas terão uma aptidão especial para “ler” o contexto das interações profissionais e agir de modo a minimizar as falhas de comunicação, assegurando que, no final do dia, profissionais de áreas diferentes co-existam com ânimo no serviço aos clientes.

A autora escreve segundo o Acordo Ortográfico de 1990