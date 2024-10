A Caixa, sendo o banco do Estado, tem um conjunto de obrigações de serviço público que vão além do lucro e que o distinguem da restante banca comercial.

A Caixa Geral de Depósitos é o banco público em Portugal, no qual o Estado tem a totalidade do capital. Este facto pesou na opção do Governo português que, em 2017, decidiu pela recapitalização do banco, injectando 2,5 mil milhões de euros.