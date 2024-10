Um morto e dezenas de pessoas doentes por bactéria em hambúrger do McDonald’s nos EUA

Uma pessoa morreu, 49 adoeceram e dez foram hospitalizadas nos Estados Unidos, depois de terem ficado infectadas com a bactéria Escherichia coli enquanto comiam no McDonald's, disseram as autoridades sanitárias norte-americanas.

A maior parte dos infectados encontrava-se no Colorado e no Nebraska, mas um total de dez estados da região Oeste dos Estados Unidos foram afectados, indicaram na terça-feira os Centros de Controlo e Prevenção de Doenças.

“Todas as pessoas interrogadas disseram ter comido no McDonald's antes de adoecerem e a maior parte delas mencionou ter comido um hambúrguer específico”, chamado Quarter Pounder nos Estados Unidos. O ingrediente exacto envolvido não foi identificado, mas poderá ser o bife picado ou as cebolas. Estes dois ingredientes foram retirados pela McDonald's nos estados afectados enquanto decorre uma investigação.

“A segurança alimentar é muito importante para mim e para todos na McDonald's”, afirmou o presidente da empresa nos EUA, Joe Erlinger. “Tomámos medidas para retirar preventivamente as cebolas cortadas, que são utilizadas nos Quarter Pounders, em certos estados”, disse, numa mensagem vídeo. E “tomámos também a decisão de retirar temporariamente" aquele tipo de hambúrguer "dos restaurantes em certos estados”, acrescentou.

As acções da McDonald's caíram mais de 8% após o fecho da sessão na bolsa de Nova Iorque.

A bactéria E.coli provoca cólicas, diarreia e vómitos, que duram geralmente três a quatro dias. A maioria das pessoas recupera sem tratamento, mas algumas podem desenvolver complicações.