Hezbollah confirma morte de líder apontado como sucessor de Nasrallah

Primo de Nasrallah, Hashem Safieddine era um dos altos responsáveis do Hezbollah desde a década de 1990. Terá sido morto no início deste mês, num ataque israelita ao Sul de Beirute.

Hashem Safieddine, figura proeminente do Hezbollah e provável novo líder do grupo, sucedendo a Hassan Nasrallah, foi morto num ataque aéreo das forças israelitas, confirmou o movimento xiita libanês esta quarta-feira.

Desde o assassinato de Narallah por Israel, era Safieddine quem liderava o Hezbollah, em conjunto com Naim Qassem, um dos membros fundadores que terá entretanto fugido para o Irão. Embora ainda não tivesse sido feito um anúncio oficial, esperava-se que Safieddine​ fosse formalmente eleito como o próximo secretário-geral do movimento.

Primo de Nasrallah, Safieddine era um dos altos responsáveis do movimento desde a década de 1990 e integrava o Conselho da Jihad do grupo, o órgão responsável pelas suas operações militares. Foi ainda chefe do Conselho Executivo, responsável por supervisionar os ramos financeiro e administrativo do Hezbollah, que incluíam a gestão dos serviços de saúde, educação ou construção do movimento xiita.

Assumia também o papel de porta-voz do Hezbollah há já um ano, desde o escalar da violência na fronteira entre Israel e o Líbano, discursando em eventos em que Nasrallah não podia participar por motivos de segurança.

A 8 de Outubro do ano passado, um dia depois do ataque do Hamas em território israelita, foi Safieddine o primeiro a dirigir-se publicamente aos aliados palestinianos, garantindo ao Hamas: “As nossas armas e os nossos rockets estão com vocês.”

A morte de Hashem Safieddine enfraquece ainda mais a liderança do movimento, numa altura em que os ataques israelitas se sucedem no Sul do Líbano, em Beirute e no Vale do Beqaa, a nordeste da capital, com os combatentes libaneses a tentar obrigar as unidades terrestres das Forças de Defesa de Israel (IDF) a recuar no terreno.

Ao final do dia desta terça-feira, 22 de Outubro, as IDF anunciaram a morte do provável novo líder do movimento. A confirmação do Hezbollah chegou um dia depois.

O anterior secretário-geral, Hassan Nasrallah, era um dos fundadores do Hezbollah e mantinha a liderança desde 1992. Foi morto num bombardeamento israelita a Beirute, a 27 de Setembro.

Poucos dias depois, a 1 de Outubro, Israel invadiu o Líbano por via terrestre, o mesmo país onde foram assassinadas pelas IDF cerca de 2500 pessoas no último ano, alegando operações de combate ao Hezbollah.

Hashem Safieddine terá sido morto no início do mês de Outubro — dia 3, segundo a agência Reuters — em bombardeamentos que atingiram a zona Sul de Beirute.