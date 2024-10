EUA confirmam envio de militares norte-coreanos para a Rússia para combater na Ucrânia

A Ucrânia e a Coreia do Sul vinham a alertar há várias semanas para a potencial participação de militares norte-coreanos ao lado da Rússia. Lloyd Austin diz que revelação é “muito grave”.

Os EUA confirmaram pela primeira vez que a Coreia do Norte terá enviado militares para a Rússia com o intuito de se juntarem às forças russas na invasão da Ucrânia. Washington considera este desenvolvimento “muito grave”, mas permanece por saber até que ponto irá o envolvimento de Pyongyang no conflito.

A revelação foi feita esta quarta-feira pelo secretário da Defesa, Lloyd Austin, durante uma visita a uma base militar em Itália. “Há provas de que há tropa da RPDC [acrónimo da República Popular Democrática da Coreia] na Rússia”, afirmou. “O que estão a fazer exactamente? Está por saber. Este é o tipo de coisas que precisamos apurar”, acrescentou o chefe do Pentágono.

Esta é a primeira vez que a Administração de Joe Biden reconhece publicamente o potencial envolvimento da Coreia do Norte na guerra na Ucrânia, ao lado da Rússia, com o envio de militares. Nas últimas semanas, dirigentes governamentais ucranianos e sul-coreanos deixaram alertas que iam no mesmo sentido: o regime de Kim Jong-un está a enviar militares norte-coreanos para combaterem ao lado das forças russas na Ucrânia.

Austin considerou que estas informações comprovam um desenvolvimento “muito grave” no conflito que poderá ter implicações geopolíticas em vários continentes. No entanto, o secretário da Defesa disse não dispor de informações para apurar o grau de participação dos militares norte-coreanos.

Os serviços secretos dos EUA vão divulgar vários documentos que indicam a presença de forças norte-coreanas na Rússia, incluindo imagens obtidas por satélite que mostram navios militares norte-coreanos a dirigirem-se para bases de treino na região de Vladivostok no Extremo Oriente russo. Segundo as mesmas informações, nenhum militar norte-coreano está ainda na Ucrânia nem é possível aferir a quantidade de soldados enviados.

Algumas fontes dos serviços de informação norte-americanas calculam que 2500 militares norte-coreanos possam estar na Rússia, enquanto a Coreia do Sul refere três mil. Esta semana, o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse que havia dez mil soldados norte-coreanos nos territórios ocupados pela Rússia na Ucrânia.

Já era conhecido o apoio à Rússia pela Coreia do Norte com armas e munições, mas o envio de militares para combaterem na Ucrânia representa uma subida de nível considerável na aliança entre os dois países.

Os laços entre Moscovo e Pyongyang têm-se aprofundado desde o início da invasão da Ucrânia. Em Junho, o Presidente russo, Vladimir Putin, visitou a Coreia do Norte pela primeira vez em duas décadas e assinou um tratado de cooperação militar que incluía o que muitos analistas interpretaram como uma cláusula de defesa mútua.

No entanto, os dois governos têm negado não só o fornecimento de armas – está em vigor um embargo da ONU ao comércio de armas com a Coreia do Norte – como o envio de militares norte-coreanos para combater na Ucrânia.