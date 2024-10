“O cheiro a morte está em todo o lado” no Norte de Gaza

Desde início da mais recente operação militar no Norte do território morreram pelo menos 650 pessoas. OMS anuncia suspensão de vacinação da polio.

O Norte da Faixa de Gaza está a viver uma situação dramática, com hospitais sem hipótese de tratar dezenas de feridos, mortos sob escombros e nenhuma ajuda, segundo descrições do local feitas por habitantes ou profissionais de saúde. O local está sujeito a uma ofensiva israelita que começou no início de Outubro e que deixou já 650 mortos, segundo as autoridades de saúde de Gaza (o número deverá ser superior). Esta quarta-feira, morreram pelo menos 20 pessoas.