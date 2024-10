Bispos moçambicanos falam em “fraudes grosseiras” nas eleições e pedem “governo de unidade nacional”

Num comunicado de grande dureza para as autoridades eleitorais e o poder político em Moçambique, os bispos católicos falam da existência de “fraudes grosseiras” nas eleições gerais e provinciais de 9 de Outubro e apelam a que se tenha “a coragem do diálogo, de apurar de forma transparente os resultados das eleições” e que “todos os directamente envolvidos neste processo eleitoral e no conflito gerado para que façam do exercício do reconhecimento das culpas e do perdão e a coragem da verdade”. E chegam ao ponto de pedir ao poder político que considere a possibilidade de um “governo de unidade nacional”.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt