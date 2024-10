Bill Gates apoia Kamala Harris com 50 milhões de dólares

O fundador da Microsoft Bill Gates apoiou a candidata democrata às eleições, Kamala Harris, com uma doação secreta de 50 milhões de dólares (46,3 milhões de euros), noticiou o jornal The New York Times (NYT).

Gates, um dos homens mais ricos do mundo, disse em privado a três fontes diferentes que fez recentemente a doação a uma organização sem fins lucrativos que apoia a candidatura da vice-presidente, avançou o jornal na terça-feira.

No entanto, o antigo director executivo da Microsoft não tornou público o apoio financeiro a Harris.

“Apoio os candidatos que demonstram um compromisso claro com a melhoria dos cuidados de saúde, a redução da pobreza e a luta contra as alterações climáticas nos EUA e em todo o mundo (...) Tenho uma longa história de trabalho com líderes de todo o espectro político, mas esta eleição é diferente, com uma importância sem precedentes para os norte-americanos e para as pessoas mais vulneráveis em todo o mundo”, afirmou Gates num comunicado ao NYT.

A organização filantrópica de Gates, a Fundação Bill & Melinda Gates, está preocupada com potenciais cortes nos programas de planeamento familiar e de saúde global caso o ex-presidente republicano Donald Trump seja eleito, disseram duas pessoas que falaram ao jornal diário.

Ainda de acordo com o NYT, Gates expressou preocupação em telefonemas a amigos com uma segunda presidência de Trump, embora tenha sublinhado que podia trabalhar com qualquer um dos candidatos.

A doação de Gates foi especificamente para o braço sem fins lucrativos da Future Forward, que não divulga a identidade dos doadores, referiu o jornal.

É por isso que nenhuma contribuição de Gates aparece em documentos públicos.

No NYT lê-se ainda que a razão pela qual alguns doadores estão a optar por contribuir secretamente é porque temem repercussões de Trump se este ganhar as eleições de 5 de Novembro.

Quem não manteve secretas as doações foi o empresário Elon Musk, a pessoa mais rica do mundo, que investiu mais de 75 milhões de dólares (69,4 milhões de euros) para ajudar Trump no regresso à Casa Branca.