Aeroporto de Birmingham evacuado após relato de “veículo suspeito”

O aeroporto de Birmingham, no Reino Unido, foi esta quarta-feira evacuado após relatos da presença de um "veículo suspeito". Todas as operações foram suspensas e as autoridades já estão no local.

A polícia descreveu a evacuação como uma "medida de precaução para garantir a segurança dos passageiros e da equipa". Segundo escreve a BBC, as autoridades policiais e do aeroporto aconselharam as pessoas que tenham voos agendados para as próximas horas a entrarem em contacto com as suas companhias aéreas e a consultarem o site do aeroporto para obterem informações.

"A polícia de West Midlands está a lidar com um incidente em andamento no local", referiu a polícia numa nota partilhada no X (antigo Twitter). "As operações do aeroporto estão a ser impactadas e os passageiros não se devem dirigir para o aeroporto neste momento."

O aeroporto de Birmingham, na zona centro de Inglaterra, é o sétimo mais movimentado do Reino Unido: por ali passaram mais de 11,5 milhões de passageiros no ano passado. A Reuters avança que os passageiros não estão a ser autorizados a desembarcar dos aviões que estavam prestes a deslocar ou que tinham acabado de aterrar e todos os transportes para o aeroporto foram cancelados.