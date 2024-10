STCP Serviços barra autocarros não registados do terminal da Asprela no Porto

A STCP Serviços, gestora do terminal rodoviário da Asprela, no Porto, começou a barrar a entrada a autocarros não registados, alertou um sindicato à Lusa, tendo a empresa afirmado que enviou vários avisos prévios aos operadores. O alerta foi dado à Lusa por José Manuel Silva, coordenador do Sindicato Transportes Rodoviários Urbanos do Norte (STRUN) para o facto de poucos autocarros estarem a entrar no terminal da Asprela, no Porto, desde sta quarta-feira de manhã, causando dificuldades aos motoristas para estacionarem nas redondezas.

Questionada pela Lusa, fonte da STCP Serviços, gestora do terminal, referiu que o acesso registado ao terminal começou a ser implementado "hoje, às 09h30", e que os operadores foram atempadamente avisados. "Foi iniciado o controlo de acessos no parque de estacionamento de longa duração para veículos pesados de passageiros no Terminal da Asprela, medida anteriormente prevista e acautelada no Regulamento de Terminais e Interfaces desde 2023", refere a empresa.

A STCP Serviços afirma que em Maio "emitiu um comunicado às autoridades de transporte, incluindo a Área Metropolitana do Porto, CIM Tâmega e Sousa e CIM do Ave, referindo que o controlo de acessos seria implementado brevemente". "A par disso, foi reforçada, ainda, a necessidade de os operadores de transporte público regular de passageiros submeterem os respectivos pedidos, através do envio do formulário de acesso aos Terminais e Interfaces do Município do Porto, para terminais@stcpservicos.pt", aponta. A gestora do terminal afirma ainda que "no dia 14 de Outubro, foi emitido novo comunicado informando que o parque seria encerrado no dia 21 do mesmo mês", ou seja, na segunda-feira desta semana.

"Os operadores que submeteram o seu pedido de autorização conseguiram aceder ao parque de estacionamento sem qualquer constrangimento", referiu, pelo que os operadores que ainda não o fizeram "devem submeter os respectivos pedidos, através do envio do formulário de acesso aos Terminais e Interfaces do Município do Porto, para terminais@stcpservicos.pt". A STCP Serviços lembra também que "desde final de Julho, com aprovação da revisão do Regulamento de Terminais e Interfaces pela Assembleia Municipal passou a ser também possível acolher neste parque serviços ocasionais".

A entrada no terminal está sujeita ao pagamento de 70 cêntimos por períodos de 15 minutos, sendo que o estacionamento nocturno (entre as 18h30 e as 08h30) custa 25 euros por noite, a avença mensal custa 250 euros, e a avença mensal com disponibilidade de 24 horas custa 492 euros. O preço para eventos (3 horas) está limitado a 20 euros. Já relativamente às instalações para os motoristas no referido terminal, cujo concurso público foi lançado em Julho, "os trabalhos já foram iniciados" e "a sua conclusão está prevista para o primeiro trimestre de 2025", sendo que "até lá, os motoristas podem utilizar as instalações na Rua Alfredo Allen".

Em causa está, um "módulo de descanso para motoristas na zona de estacionamento da Asprela", com cerca de 100 metros quadrados, com "instalações sanitárias para homens e mulheres, incluindo louças sanitárias, com aproximadamente 40 metros quadrados" e uma "zona de descanso, incluindo copa, com aproximadamente 60". A zona de descanso contempla uma "bancada de cozinha, com lava-louça e armários baixos e armário alto para colocação de microondas e área suficiente para colocação de sofás e mesas e cadeiras".