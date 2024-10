Oeiras adjudicou empreitada de requalificação de escola secundária em Linda-a-Velha

A proposta para execução da empreitada de requalificação da Escola Secundária Professor José Augusto Lucas, em Linda-a-Velha, foi adjudicada pela Câmara Municipal de Oeiras, num investimento previsto de cerca de 11,8 milhões de euros (mais IVA), informou, em comunicado, a autarquia. O município adiantou que o prazo de execução da obra está "estimado em 730 dias".

A Escola Secundária Professor José Augusto Lucas foi construída há cerca de 45 anos, sem qualquer intervenção de requalificação, o que se traduz em diversos problemas de degradação do equipamento. Numa apresentação da requalificação geral do estabelecimento escolar, no final de Maio, foi anunciado que "o projecto irá manter a estrutura arquitectónica dos edifícios da escola, reorganizando funcionalmente algumas áreas".

Segundo divulgou na ocasião a autarquia, a empreitada permitirá a "criação de espaços de trabalho para alunos, professores e não docentes" e melhoria "dos espaços sociais da escola, da ampliação dos balneários do ginásio, da revitalização de espaços exteriores e requalificação das áreas desportivas". "Será criada uma nova área de laboratórios mais modernos e actuais", acrescentou a câmara, referindo ainda que o projecto prevê também "o incremento do desempenho energético e térmico dos edifícios, e a renovação de infra-estruturas".

A autarquia explicou então que "a obra será realizada em três fases", com um investimento previsto de 14,837 milhões de euros, dos quais 79% serão financiados pelo Plano de Resiliência e Requalificação (PRR) e 21% pela Câmara de Oeiras. "Queremos ter as melhores escolas do país. Ao nível do 1.º ciclo já fizemos muitos avanços. Com este projecto, cujo concurso para as obras será aberto rapidamente, e com as candidaturas ao financiamento feitas para a requalificação das outras duas escolas secundárias do concelho, estou certo de que teremos mesmo as melhores escolas do país", afirmou Isaltino Morais, presidente da autarquia, citado na nota camarária.

O financiamento do PRR para a empreitada da Escola Secundária Professor José Augusto Lucas será de 11,7 milhões de euros. O PRR possui uma dotação de cerca de 125 milhões de euros para a região de Lisboa e Vale do Tejo, e foram já assinados contratos para construção e reabilitação de 14 escolas em 11 municípios, cujas obras terão de ficar concluídas até 2026.