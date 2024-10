Produtores de Blade Runner 2049 processam Elon Musk por uso indevido de imagem

Uma das empresas de produção do filme Blade Runner 2049, de 2017, interpôs uma acção contra a Tesla e o director-executivo da empresa, Elon Musk, alegando o uso indevido de uma imagem gerada por inteligência artificial (IA), durante a apresentação, no início deste mês, do Cybercab, que, afirmam, se assemelha a uma cena do filme de ficção científica.

A Alcon Entertainment afirma que recebeu um pedido de autorização para a utilização de imagens do filme poucas horas antes do evento, tendo-o recusado “inflexivelmente”, mas que a Tesla avançou com a intenção, recorrendo à IA. As imagens foram exibidas no megaevento, a 10 de Outubro, que teve lugar num estúdio da Warner Bros, em Burbank, Califórnia, com transmissão global via a rede social X, antigo Twitter.

Além disso, o discurso de Musk durante a revelação incluiu uma referência ao filme: “Eu adoro Blade Runner, mas não sei se queremos esse futuro.” As palavras de Musk coincidiram com a imagem no ecrã de um homem com um casaco comprido a olhar para uma cidade em ruínas. A Alcon diz que se trata de uma cópia da cena em que a personagem interpretada por Ryan Gosling chega num “carro voador” a uma Las Vegas abandonada. “Acho que queremos o casaco que ele está a usar, mas não o apocalipse sombrio”, comentou o CEO da Tesla.

A Alcon também deu entrada com um processo contra a Warner Bros, que distribuiu o filme, por ter acolhido o evento. Nem a Tesla nem a Warner Bros se pronunciaram ainda sobre o tema.

De acordo com a produtora, que tem a decorrer a produção da série Blade Runner 2099 para a Amazon, a recusa em se associar à Tesla prende-se com as “visões políticas e sociais extremas” de Musk, apontando o dedo ao seu “comportamento massivamente amplificado, altamente politizado, caprichoso e arbitrário, que às vezes se transforma em discurso de ódio”.