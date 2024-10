Alegada pirataria de livro de Pinto da Costa motiva queixa-crime da editora

Excertos do título Azul até ao fim foram partilhados nas redes sociais e divulgados por órgãos de comunicação social. Editora abre investigação para apurar origem da fuga.

O novo livro de Pinto da Costa deveria manter-se secreto até domingo — dia da apresentação oficial —, mas várias páginas podem já ser lidas nas redes sociais. Fotografias de origem desconhecida mostram páginas inteiras do título, numa fuga de informação que chegou também a vários órgãos de comunicação social, que noticiaram o conteúdo de Azul Até ao Fim. Em comunicado, a editora Contraponto anuncia que avançará com queixas-crime, tendo sido já aberta uma investigação para apurar a origem da fuga.

"Estando todos os exemplares ainda em ambiente controlado — gráfica, armazém e distribuidora —, a editora encontra-se em processo de apresentação de queixas-crime e uma investigação está já em marcha para tentar descortinar a origem da pirataria", pode ler-se no comunicado enviado às redacções.

Entre as passagens reveladas estão críticas a algumas das opções de Sérgio Conceição para o plantel, a lista de pessoas que Pinto da Costa não vai querer no funeral e ainda o relato na primeira pessoa dos eventos da Assembleia Geral marcada por violência que originou o arranque da Operação Pretoriano.

A Contraponto detalha que a obra não foi sequer distribuída pelas livrarias, algo que poderá facilitar o decurso das investigações. As imagens divulgadas nas redes sociais foram partilhadas centenas de vezes, sendo principalmente difundidas em páginas de adeptos do FC Porto.

Azul Até ao Fim, o quinto livro assinado por Pinto da Costa, é apresentado no próximo domingo, às 16h, na Alfândega do Porto. A lotação é limitada a 1200 lugares e contará com uma sessão de autógrafos. Apesar de os presentes na sessão poderem adquirir o livro, este apenas estará disponível em livraria a partir de segunda-feira.