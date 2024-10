Há por aí alguém que queira aprender a fumar peixe?

O chef Nuno Castro vai ensinar a preparar várias espécies e a selecionar as melhores madeiras para fumar diferentes espécies de peixe. É mais uma aula da Escola do Gosto, chancela PÚBLICO.

O que é que um gastrónomo refinado pode fazer num sábado de Outono à tarde? Muita coisa, é certo, mas, vamos dar uma dica e um bom conselho: aprender a fumar peixe. Isso mesmo, dar ao peixe – diferentes espécies - as notas tostadas que estamos habituados a sentir naquele peixe rosado que os senhores dos mares do Norte nos enviam (vá, também há bacalhau tratado da mesma maneira e é bem bom).

Sim, sabemos que num país com tanto peixe fresco as técnicas de conservação pelo fumo não são propriamente uma necessidade, mas a verdade é que o consumo de peixe fumado cresce todos os anos. E a questão que se coloca é esta: se isto é assim, se também gostamos de peixe fumado, se temos tanto peixe no nosso mar, se estamos abertos a provar coisas de todas as geografias possíveis, será que não poderíamos pegar nalgumas espécies da nossa costa, digamos assim, mais gordinhas, e fumá-las? Fumá-las para as conservar, fumá-las para funcionarem como entradas, saladas ou sandes em tão bom pão que por aí há, ou fumá-las para surpreender os amigos?

Melhor ainda, não seria interessante convidar os amigos e, num fim-de-semana, fazer-se um programa de fumagem de peixe? Para ver o que dá. Para ver quem tem mais jeito ou para ver que espécie de peixe é a eleita. Cavala, Sarrajão, Sarda, Carapau, Anchova, atuns ou o que for, que nesta matéria não há tabus. Só vontade de experimentar (desde que o peixe tenha gordura, que sem isso nada feito)

Ora, a Escola do Gosto é uma iniciativa do PÚBLICO que tem justamente por missão ensinar a provar tudo e mais alguma coisa ou ensinar a fazer receitas disto e daquilo. No próximo sábado (26 de Outubro), em Lisboa, no Editory Riverside Hotel, em Santa Apolónia, entre as 15 e as 18, Nuno Castro vai dissertar sobre toda a arte de fumar peixe. O chef do Porto é uma barra nesta matéria e desenvolveu certas técnicas que nunca falham no processo.

Nuno interessou-se por este universo quando descobriu a velha arte de fumar sável nas caves do vinho do Porto, em Gaia. Arte que usava pipas de vinho do Porto e serrim de aduelas que toda a vida sugaram o mais importante vinho generoso do mundo.

Foto Chef Nuno Castro do Café Ceuta paulo pimenta

Em virtude da procura de peixe fumado no Café Ceuta, no Porto, onde manda na cozinha, e das inúmeras solicitações que tem pelo Norte, Nuno Castro criou uma caixa estanque de alumínio que usa para fazer demonstrações da arte de fumar peixe. E é com essa caixa, com uns cavacos e com umas marinadas prévias que Nuno vai ensinar-nos a fumar peixe como deve ser, sendo que todas as espécies serão provadas ao longo do curso.

De caminho, vamos fazer a harmonização dos peixes fumados com vinhos brancos, tintos, rosés, claretes e espumantes.

Na Escola do Gosto as coisas são assim: a malta diverte-se e aprende.