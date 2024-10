Em Grândola, muito chocolate (e um megafone) nos três dias “mais doces do Alentejo”

São anunciados como "os três dias mais doces do Alentejo". De a 8 a 10 de Novembro, Grândola recebe mais uma Feira de Chocolate, que desta vez conta com a presença de Daniel Gomes, chef chocolatier autor de Glorious, o bombom mais caro do mundo — encerra no domingo o espaço de showcooking, que durante o fim-de-semana terá como protagonistas os chefs Céu Carvalho, Paula Baluga, Re Monteiro e a tripla Manuel Alexandre, Tony Salgado e Valdemar Onofre.

Sempre com o chocolate como ingrediente principal, a feira apresenta mais de cinquenta expositores de venda e mostra, tasquinhas com pratos regionais, comida de rua e uma ampliada área de lazer. As adegas que integram a AVPCA e a oferta de vinhos do Estabelecimento Prisional de Pinheiro da Cruz são também destaques desta edição, que conta com a participação da marca belga Leonidas.

No resto, regressa a Grândola a mestre chocolatier Marlene Alexandre e a sua equipa, que ao longo dos três dias do evento irá esculpir em chocolate um megafone – imagem das comemorações dos 50 anos do 25 de Abril em Grândola da autoria de André Carrilho.

Os concertos musicais estão a cargo de Rosinha e dos Boca Doce, sendo a animação itinerante outra das apostas do município, teatro de rua (com as companhias Malatitsch, Água no Deserto, Estátua Viva e Uh!Topia), espectáculos de circo, carrosséis e insufláveis.

À semelhança de anos anteriores, o programa da Feira de Chocolate inclui também As Semanas Gastronómicas de Chocolate e São Martinho, iniciativa gastronómica que vai decorrer de 1 a 11 de Novembro nos restaurantes do concelho aderentes.