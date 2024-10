Arcos de Valdevez “Pica no Chão”. E é uma festa à mesa

Os ciclos gastronómicos Arcos à Mesa voltam aos restaurantes do concelho e trazem animação. No fim-de-semana de 26 e 27 de Outubro, o Arroz de Pica no Chão canta de galo (ou melhor, de frango).

É fácil. É arroz de cabidela. Mas por Arcos de Valdevez é mesmo o Arroz de Pica no Chão. Porquê? A autarquia local explica: porque "tem como essência o frango caseiro ou do campo, alimentado a milho e verduras, em espaço livre, para puder 'picar' no chão".

O tradicional prato é cabeça-de-cartaz no regresso outonal dos ciclos gastronómicos Arcos à Mesa. Dias 26 e 27 de Outubro, o Pica no Chão será apresentado com destaque nas ementas de vários restaurantes locais. A harmonização vínica é evidente: é feita com os vinhos verdes da região. É para rematar bem, em particular, o "paladar forte com aroma avinagrado" daquele arroz.

Mas, além do frango "cozinhado lentamente, aromatizado com sal e especiarias", a que, "quando cozinhado é acrescentado o arroz e no fim o sangue da ave", há mais a provar.

Além do valor gastronómico do Pica no Chão, a autarquia garante que o prato, tal como é feito em Arcos, também tem valor turístico, já que "atrai muitos comensais ao concelho".

E, ao longo do ano, há mais estrelas nestes ciclos, da Carne Cachena ao Cozido à Minhota, Cabrito, Rojões e Papas de Sarrabulho.

A rematar, pode aproveitar-se para provar a doçaria tradicional: na ementa, destacam os Charutos de Arcos de Valdevez, o Bolo de Discos ou o Bolo de Mel.

Os restaurantes aderentes incluem A Floresta, Alto da Prova, Churrasqueira do Mercado, Churrasqueira Ponte Nova, Costa do Vez, Espigueiro de Soajo, Foral dos Arcos – Luna Arcos Hotel, O Barriguinhas, O Encontro, Solar do Vez, Toca do Canhoto (restaurante da porta do Parque do Mezio). Recomenda-se reserva.

O fim-de-semana conta ainda com programa especial. Incluindo caminhadas (“Porta do Mezio a Garrano”, grátis com inscrição prévia: Tel. 258 510 100, portadomezio@ardal.pt), ateliers para crianças e famílias, teatro (sábado, 21h30, PLATTA - Festival Transfronteiriço de Teatro Amador no Auditório da Casa das Artes). Programa completo e contactos dos restaurantes no site da câmara municipal

As próximas estrelas às mesas do concelho serão os Rojões e às Papas de Sarrabulho (30 de Novembro e 1 de Dezembro).