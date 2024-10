Maria Luís Albuquerque promete construir a União da Poupança e Investimento em cinco anos

Maria Luís Albuquerque, a candidata nomeada para o cargo de comissária europeia dos Serviços Financeiros e da União da Poupança e Investimento, comprometeu-se a explorar as ideias e desenvolver as soluções avançadas nos relatórios dos ex-primeiros-ministros italianos Enrico Letta e Mario Draghi para promover a integração do mercado único e fomentar a competitividade da economia europeia – e a apresentar, “nos primeiros meses após a entrada em funções”, uma proposta com “um conjunto limitado de medidas transformadoras que podem ser realizadas num horizonte de cinco anos”.

