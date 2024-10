Decreto-lei que altera as regras ligadas ao sector do alojamento local foram publicadas esta quarta-feira em Diário da República.

O diploma do Governo que altera a lei do alojamento local vai entrar em vigor no próximo dia 1 de Novembro, tornando mais difícil aos condóminos eliminar ou evitar que haja este tipo de negócio no seu prédio – invertendo o que foi aplicado pelo anterior executivo socialista.