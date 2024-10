Taça: FC Porto visita Moreirense, Benfica recebe Estrela e Sporting o Amarante

“Leões” evitam adversário da I Liga, escalão que terá mais dois duelos na Taça de Portugal, com o Arouca-Farense e o Famalicão-Santa Clara.

O FC Porto, vencedor das três últimas edições da Taça de Portugal, vai visitar o Moreirense na quarta eliminatória da competição, ditou esta quarta-feira o sorteio. O Benfica recebe o Estrela da Amadora e o Sporting o Amarante.

Os "dragões", vencedores de 20 edições da prova rainha, visitam o Moreirense, enquanto o Benfica, recordista de vitórias (26 títulos), recebe o Estrela da Amadora, adversários da I Liga.

Os outros dois jogos entre primodivisionários oporão Arouca a Farense e Famalicão a Santa Clara. O Sporting, que ergueu o troféu em 17 ocasiões, recebe o Amarante, da Liga 3.

As 16 vagas para os "oitavos" serão disputadas entre 23 e 24 de Novembro, estando em competição 15 clubes da I Liga, quatro da II Liga, seis da Liga 3 e sete do Campeonato de Portugal.

Os jogos da fase seguinte decorrerão entre 17 e 19 de Dezembro. O vencedor do Moreirense-FC Porto visitará o vencedor do Vila Real-Gil Vicente.

Benfica ou Estrela da Amadora disputarã essa eliminatória como visitantes dos primodivisionários Arouca ou Farense, enquanto Sporting ou Amarante serã anfitriões do vencedor do Famalicão-Santa Clara.

Com este emparelhamento, está garantida a presença de pelo menos dois clubes das competições não profissionais nos quartos-de-final, com os embates entre Tirsense/Brito-Sp. Covilhã/Rebordosa e entre Oliveira do Hospital/Cinfães-Lusitânia/São João de Ver.