Sporting perde pela primeira vez na Champions de andebol

O Sporting somou nesta quarta-feira a primeira derrota na Liga dos Campeões em andebol, no terreno do Dínamo de Bucareste (33-29), num jogo da sexta jornada do Grupo A em que esteve quase toda a segunda parte em desvantagem.

Há uma semana, o clube lisboeta impôs-se na recepção aos alemães do Fuchse Berlim (35-33), mas nesta quarta-feira não conseguiu manter a consistência, após a vantagem conseguida ao intervalo (15-13).

Desta forma, o emblema "leonino" mantém-se, provisoriamente, na liderança, com nove pontos, mas pode perder a posição para o Veszprém (segundo colocado) e Paris Saint-Germain (quarto), ambos com oito e com um jogo por disputar, com o Dínamo a ocupar o último lugar do pódio, também com oito.

Na capital da Roménia, o campeão português conseguiu dividir o jogo durante os primeiros 30 minutos, com o "placard" a registar vantagens curtas de um golo para os dois lados, embora perto do descanso o Sporting tenha chegado a liderar por 15-12.

A vencer por dois golos ao intervalo, a equipa orientada por Ricardo Costa acabou por entregar, praticamente, o jogo ao adversário, que esteve largos minutos com seis e sete golos a seu favor, com os portugueses a encurtarem distâncias nos instantes finais.

O ponta esquerda islandês Orri Thorkelsson foi o jogador em destaque no Sporting, face aos seis golos anotados, enquanto nos anfitriões o lateral egípcio Ali Zei marcou por sete vezes.

Na próxima jornada, em 30 de Setembro, os "leões" deslocam-se a França para medir forças com o Paris Saint-Germain.