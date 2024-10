Hat-trick de Raphinha deixa Bayern Munique aos pés do Barcelona

Liverpool junta-se a Aston Villa no topo, Manchester City “atropela” antes da viagem a Alvalade e Atlético de Madrid entra em crise frente ao Lille.

O Liverpool, com um golo de Darwin Núñez, em Leipzig, juntou-se ao Aston Villa na liderança da Liga dos Campeões, enquanto únicas equipas que somam por vitórias os três primeiros encontros da fase de liga da competição.

Apesar dessa prerrogativa, foi o duelo de Montjuic, que opôs os “colossos” Barcelona e Bayern de Munique — juntos somam 11 triunfos na mais prestigiante competição de clubes — a concentrar quase todas as atenções desta segunda dose de Champions da ronda três. E não faltaram motivos de interesse no triunfo (4-1) dos espanhóis, com hat-trick de Raphinha, que passa a somar quatro golos na competição.

Com uma entrada fulgurante do brasileiro ex-Vitória de Guimarães e Sporting, os catalães mostraram ao Benfica (próximo adversário dos bávaros) como ultrapassar as linhas alemãs, que integraram de início os internacionais portugueses Raphaël Guerreiro e João Palhinha.

O ex-Bayern Munique Lewandovski e de novo Raphinha levaram os “culés” em vantagem por 3-1 para intervalo, depois de Harry Kane ter respondido ao golo relâmpago dos locais, num diálogo de goleadores entre o polaco e o britânico, que já somam 16 golos nesta época (clube e selecção).

Porém, depois da entrada arrasadora na Champions, a golear (9-2) o Dínamo Zagreb, o Bayern ocupa agora um modesto 23.º posto, no limiar do acesso à fase seguinte, estando brutalmente pressionado para a recepção ao Benfica. Já o Barcelona (10.º), penúltimo opositor das “águias”, igualou pontualmente os “encarnados”, com seis pontos.

Manchester City arrasador

Apesar da garantia de espectáculo e emoção do jogo de Barcelona, Rúben Amorim esteve, seguramente, mais atento à goleada infligida pelo Manchester City ao Sparta de Praga (5-0). Os “leões” recebem o tetracampeão inglês a 5 de Novembro e ficaram elucidados quanto ao poderio da “armada” de Pep Guardiola, com o goleador Erling Haaland a bisar na segunda parte (58' e 68’).

Phil Foden desbravou caminho aos três minutos, resultado que se manteve inalterado até intervalo, e John Stones deu novo fôlego à goleada que colocou os “citizens” no terceiro lugar da Champions, com 7 pontos, nove golos marcados e nenhum sofrido.

De tarde, Brest e Leverkusen anularam-se (1-1), perdendo o comboio da liderança e a companhia dos ingleses Aston Villa e Liverpool.

Em maus lençóis, depois da goleada (4-0) da Luz, o Atlético de Madrid perdeu na recepção ao Lille (1-3), caindo para zona de eliminação (27.º). Vale lembrar que na estreia, o Atlético venceu o Leipzig com um golo aos 90 minutos. Marcou primeiro, mas depois descarrilou.