Carvalhal diz que precisa de “um dia à Braga” para vencer o Bodo/Glimt

Ao contrário do que aconteceu há cerca de um mês, quando o FC Porto teve de percorrer mais de três mil quilómetros para jogar na cidade mais a Norte de todas as que recebem esta temporada partidas da Liga Europa, o Sp. Braga terá esta tarde (15h30, DAZN1) o conforto de jogar com os noruegueses do Bodo/Glimt no seu estádio. Porém, a atravessar uma fase de resultados e exibições pouco convincentes, Carlos Carvalhal jogou à defesa na antevisão do nono jogo europeu dos minhotos na temporada: o técnico pediu “um dia à Braga” e “comunhão com os adeptos” para derrotar o campeão da Noruega.

Com uma prestação a nível interno esta época longe de ser meritória – sexto lugar na I Liga; vitória sofrida frente ao 1.º Dezembro para a Taça de Portugal -, o Sp. Braga terá esta tarde mais um complexo teste para resolver a nível europeu. Após ultrapassarem duas eliminatórias e um play-off, os “arsenalistas” entraram na fase de grupos com um triunfo suado frente ao frágil Maccabi Tel Aviv e, na segunda jornada, o regresso de Carvalhal à Grécia terminou com um claro KO imposto pelo Olympiacos ao Sp. Braga.

Perante isto, uma equipa como o Bodo/Glimt, tacticamente hábil e muito competente a atacar não é, em teoria, o adversário indicado para que a equipa portuguesa recupere os índices de confiança. E, na antevisão do duelo com o clube comandado por Kjetil Knutsen, Carvalhal não escondeu o desconforto que o rival lhe coloca.

Olhando para dentro, o técnico do Sp. Braga reconheceu que a sua equipa tem de ser “mais consistente”, salientando, porém, que isso “é próprio de uma equipa em crescimento”. “A recuperação do Zalazar e do Moutinho é importante. A equipa vai crescer e estes jogadores também vão ser importantes para fazer os mais jovens crescerem”, referiu.



Outro dos problemas apontados aos minhotos tem sido as dificuldades na finalização, após as saídas de Banza e de Ruiz e Djaló, mas Carvalhal garantiu não estar preocupado com os poucos golos marcados por Roberto Fernández e El Ouazzani: “Tiveram infelicidade [frente ao 1.º Dezembro], mandaram uma bola ao poste cada um, mas trabalham muito para a equipa. É uma questão de confiança para fazerem golos.

Quanto ao raio-x feito aos noruegueses, Carvalhal pediu aos jogadores uma “abordagem muito inteligente” para conseguirem superar uma formação “muito ‘oleada’”. “Têm pontos fortes muito significativos. É uma equipa compacta a defender, joga em losango e tem uma forma de pressionar muito característica. Vimos isso com o FC Porto. Para os vencer, temos de ter um dia à Braga em comunhão com os nossos adeptos."