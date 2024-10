A necessidade não aguçou o engenho do Benfica na Liga dos Campeões

O que o Feyenoord levou ao Estádio da Luz nesta quarta-feira de Liga dos Campeões foi, provavelmente, diferente do que esperava o Benfica – pelo menos, a avaliar pela total inadequação dos jogadores “encarnados” ao que lhes puseram à frente.

Houve derrota por 3-1, resultado que se explica pela incapacidade de lidar com a pressão individual a campo inteiro feita pelo Feyenoord durante largos minutos, até construir o 2-0.

Perante essa estratégia havia uma necessidade, mas ela não aguçou o engenho do Benfica, que parece ter preparado o jogo frente ao Atlético de Madrid de forma bem mais detalhada e competente do que este contra o Feyenoord.

Erro de Otamendi

Na primeira parte, o Benfica mostrou-se totalmente impreparado para o Feyenoord. A equipa “encarnada” parecia nunca ter visto um adversário defender homem a homem, muitas vezes a campo inteiro, e não teve soluções com e sem bola.

Em posse, a forma de bater uma pressão alta com referências individuais é saltar esse bloco de pressão com um passe vertical ou com bola no espaço. A primeira via era bloqueada pela sobrepovoação do local onde poderia aparecer Kokçu, pelo que restava a possibilidade de ataque ao espaço – que nunca aconteceu.

Uma das explicações para isso é o carácter algo unidimensional do “onze” actual do Benfica, recheado de jogadores de bola no pé e com poucos jogadores de verticalidade sem bola. Outra explicação é que ninguém fez movimentos de “engodo” que fizessem os neerlandeses pressionarem no corredor, abrindo espaço para ligar por dentro.

E acabou por ser fácil para o Feyenoord recuperar a bola em zonas adiantadas (muitas vezes a defender em quatro para quatro no último terço) ou, no mínimo, obrigar o Benfica a bater longo sem nexo para depois ganhar a segunda bola, que nunca era bem disputada pelos portugueses.

Positivo/Negativo Positivo Lotomba Grande jogo do lateral do Feyenoord, que foi muito forte até se lesionar. Com técnica em espaços curtos e com um poder físico tremendo, ofereceu muito futebol à equipa, com e sem bola. Negativo Di María Apesar de dois passes de grande qualidade foi, em geral, bastante ineficaz. Ofereceu pouco com bola e num jogo tão intenso acabou por ser “engolido”.

Negativo Kokçu Jogo globalmente fraco do turco, que foi apanhado na “teia” da pressão alta dos neerlandeses, sempre com três ou mesmo quatro jogadores na zona onde se pedia bola no pé de Kokçu. Na segunda parte melhorou, mas não o suficiente.

Sem bola, o Benfica chegava sempre atrasado aos duelos e Aursnes, atraído constantemente à direita para compensar Di María, deixava um buraco no meio-campo só para Florentino.

A atitude competitiva também foi deficiente em alguns momentos, com jogadores pouco intensos sem bola e incapazes de ganhar duelos e "matar" com faltas. Foi assim aos 23’, 24’ e 37’, em lances de perigo que não deram golo, mas já tinha sido assim aos 12’, no 1-0. Com Kokçu e Aursnes a passo, houve uma bola em profundidade entre Bah e Araújo.

Com a bola muito puxada ao corredor (sem perigo claro de golo do jogador que recebeu), Otamendi, como sempre faz, foi avidamente ao homem, em vez de controlar o espaço e ficar a meio caminho, com possibilidade de controlar o portador da bola e o seu jogador. Deixou, portanto, o “seu” jogador livre para finalizar. Não há nada mais Otamendi do que isto.

Akturkoglu ajudou menos

Além da inadaptação às referências individuais, o Benfica mudou duas coisas em relação ao que tinha feito com o Atlético: a tal reacção à perda menos capaz e a menor propensão de Aursnes e Akturkoglu para ajudarem os laterais.

Aos 33’, Carreras ficou na dúvida se controlava o movimento interior de Milambo ou a presença do extremo Osman – com o Atlético, Akturkoglu teria ajudado nisso, até porque Osman se “afundou” muito no corredor esquerdo do Benfica.

Com Carreras perdido em terra de ninguém, houve espaço para Milambo fazer uma “cueca” a Otamendi e finalizar – o argentino, uma vez mais, foi à queima tentar o desarme mesmo sendo o último homem antes de Trubin.

O Benfica criou perigo numa bola ao poste de Bah, num canto, e num golo anulado aos 42’, numa das poucas ocasiões em que alguém pediu a bola no espaço – foi Akturkoglu.

Por muito que não se deva sobrevalorizar a intensidade nos duelos como factor explicativo do que quer que seja, foi clara a forma como o vigor “encarnado” após o intervalo fez com que as bolas divididas começassem a pender para o seu lado – e isso projectou mais a equipa. Essa mudança permitiu ao Benfica instalar-se no meio-campo ofensivo com mais jogadores.

Aos 66’, a já referida atracção de Otamendi pelo desarme foi bem usada em proveito colectivo. Numa situação em que podia fazê-lo, o argentino recuperou uma bola e ofereceu uma transição rápida à equipa, que terminou com remate de Beste e recarga de Akturkoglu.

A equipa começou a somar oportunidades de golo (Amdouni e Akturkoglu) e fez o suficiente para empatar o jogo, mas o discernimento acabou por perder-se num final de jogo fraco. E mais fraco ainda pelo erro bizarro aos 90+1', com toda a gente "a dormir" num livre que deu golo de Milambo.