Quinta na TV: A origem da Turma da Mônica, vampiros e massa

Uma História de Violência, Canary Black, Grace e Breath of Fire são outras das propostas para o dia.

CINEMA

Uma História de Violência

Star Movies, 00h37

Tom Stall (Viggo Mortensen) vive calmamente com a mulher advogada (Maria Bello) e os dois filhos numa pequena e pacata cidade no Indiana. Mas, uma noite, a sua idílica existência é perturbada quando impede um roubo na sua cafetaria e salva os seus clientes e amigos matando os dois criminosos. O acontecimento atrai de imediato todos os meios de comunicação social e Tom é considerado um herói, mas todo este circo mediático deixa-o desconfortável. É então que um misterioso e ameaçador estranho chega à cidade. Realizado por David Cronenberg, este thriller dramático baseia-se na novela gráfica homónima de John Wagner e Lince Locke. Foi nomeado para dois Óscares: Melhor Actor Secundário (William Hurt) e Melhor Argumento Adaptado (Josh Olson). Datado de 2005, foi o último filme de Hollywood a ser editado em cassete VHS.

Canary Black

Prime Video, streaming

Estreia. Pierre Morel, realizador francês responsável por filmes como o primeiro Taken ou Os Gangs do Bairro 13, assina este thriller de acção com Kate Beckinsale. A actriz britânica faz de uma agente da CIA cujo marido é raptado por terroristas que buscam segredos de estado.

SÉRIES

Turma da Mónica - Origens

Globoplay, streaming

Como é que Mônica, Magali, Cascão, Milena e Cebolinha se conheceram? É a esta pergunta que esta série de imagem real quer responder. Foi criada por Marina Maria Iório, Mariana Zatz, Mauro D’Addio e Daniel Rezende com supervisão do próprio Mauricio de Sousa, o responsável pela banda desenhada Turma da Mônica desde 1959. Tudo começa numas férias de família no Limoeiro Palace Hotel, assoladas por uma chuva inesperada que irá juntar estas personagens.

Grace

Star Crime, 22h

Estreia. Roy Grace (John Simm, de séries como Life on Mars ou Doctor Who) é um detective de Brighton que investiga crimes locais, tudo enquanto é atormentado pelos seus próprios fantasmas, nomeadamente o facto de a sua esposa ter desaparecido uns anos antes. Criada por Russell Lewis em 2021, a partir da série de policiais de Peter James, arranca com um episódio em que uma despedida de solteiro dá para o torto e toda a gente morre num acidente de viação. Toda a gente menos o noivo, um promotor imobiliário.

What We Do In the Shadows

Max, streaming

Estreia. Chega à sexta temporada, que será a derradeira, a criação de Jemaine Clement e Taika Waititi sobre vampiros a viverem em Staten Island, Nova Iorque, baseada no filme que realizaram e protagonizaram em 2014. No arranque, o elenco, composto por Matt Berry, Natasia Demetriou, Kayvan Novak e Mark Proksch, lida com a falta de Guillermo (Harvey Guillén) e volta a ligar-se a um antigo colega de casa.

DOCUMENTÁRIOS

Breath of Fire

Max, streaming

Guru Jagat, nascida Katie Griggs, viveu entre 1979 e 2021. Fundadora de um estúdio de ioga kundaliní, o Ra Ma Institute, que tinha clientes como Laura Dern, Alicia Keys, Demi Moore ou Kate Hudson, era uma celebridade ligada ao bem-estar. No início da pandemia de Covid-19, usou o seu podcast para espalhar teorias da conspiração QAnon e desinformação. Esta série realizada por Hayley Pappas e Smiley Stevens explora a sua vida, incluindo acusações de abuso.

MÚSICA

Alentejo World Heritage Festival 2024

RTP1, 23h40

No final de Junho, em Cabrela, Montemor-o-Novo, decorreu a segunda edição do Alentejo World Heritage Festival, que junta a cultura portuguesa à cabo-verdiana, homenageando Amália Rodrigues, Cesária Évora e Luís Vaz de Camões, com convidados como Carminho, Nancy Vieira, Cristina Clara, Daniel Bernardes, Batucadeiras Freireanas Guerreiras, Susana Gaspar, Nuno Vieira de Almeida ou Grupo Coral Fora d’Oras.

CULINÁRIA

The Pasta Queen

Prime Video, streaming

A autora e cozinheira Nadia Caterina Munno nasceu numa família italiana com tradição no fabrico de massa e foi isso que seguiu na vida. Nesta produção da Hello Sunshine de Reese Witherspoon, viaja por Itália.