Da praça de touros ao Stop, o Porto/Post/Doc fala do mundo agora

Com o Doclisboa a continuar até ao próximo dia 27, anuncia-se já o próximo encontro do cinema de não-ficção em Portugal — o Porto/Post/Doc, que terá lugar de 22 a 30 de Novembro no Batalha Centro de Cinema e no Passos Manuel. E, apresentado ao público na manhã desta quarta-feira, a 11.ª edição do evento não faz por menos: propõe um curto documentário de Jorge Quintela sobre a situação do centro comercial Stop (Salas de Ensaio para um Materialismo Histórico); exibe o retrato do sul-africano que fotografou o apartheid, Ernest Cole, feito pelo autor de Eu Não Sou o Teu Negro, Raoul Peck (Ernest Cole: Lost and Found).

E, sobretudo, traz o polémico documentário do catalão Albert Serra sobre a tauromaquia, Tardes de Soledad (co-produção com a portuguesa Rosa Filmes), que venceu em Setembro o festival de San Sebastián. É um dos dez títulos da Competição Internacional do festival, numa programação que vai de Cabo Verde à Irlanda do Norte, de Singapura à África do Sul, passando pela arquitectura, pela masculinidade tóxica e pelas memórias de Nagasaki e da Rússia pré-perestroika.

A abertura faz-se com o documentário de Petra Costa Apocalipse nos Trópicos, estreado em Veneza e dedicado a Silas Malafaia, o “braço direito” evangélico de Jair Bolsonaro. Um filme que ecoa uma das direcções desta edição: olhar para o estado dos valores democráticos na Europa, contextualizá-lo no momento geopolítico actual. Uma proposta mais clara no já anunciado programa paralelo A Europa Não Existe, Eu Estive Lá, onde, ao redor do documentário do suíço Vadim Jendreyko The Song of Others: A Search of Europe, se exibem filmes dos irmãos Taviani, Larisa Shepitko, Carl Theodor Dreyer, Aki Kaurismäki, Theo Angelopoulos ou Tony Gatlif.

Foto Apocalipse nos Trópicos, de Petra Costa. Na foto, entrevista de Jair Bolsonaro à estação de televisão SBT FRANCISCO PRONER/porto/post/doc

Foto Documentário de Petra Costa. Na foto, Lula da Silva em São Paulo, num evento da campanha para as presidenciais, com dirigentes evangélicos FRANCISCO PRONER/porto/post/doc

A presença de Portugal está concentrada na competição Cinema Falado, que abrange produções dos países de língua portuguesa. Este ano, todas as entradas nacionais no Cinema Falado são “repescagens”: Espiral em Ressonância, de Filipa César e Marinho de Pina, As Noites Ainda Cheiram a Pólvora, de Inadelso Cossa, e Sempre, de Luciana Fina, todas exibidas no Doclisboa; mais as curtas Deus-e-Meio, de Margarida Assis, Amanhã Não Dão Chuva, de Marta Teixeira, O Jardim em Movimento, de Inês Lima, Percebes, de Alexandra Ramires e Laura Gonçalves (premiada em Annecy), e Tão Pequeninas, Tinham o Ar de Serem Já Crescidas, de Tânia Dinis (premiada no IndieLisboa e no festival de Melgaço).

O Cinema Falado completa-se com as longas Far West, do suíço Pierre-François Sauter, sobre os efeitos do turismo em Cabo Verde (co-produção com a portuguesa Terratreme); Homem Novo, do cabo-verdiano Carlos Yuri Ceuninck; Não Haverá Mais História sem Nós, da brasileira Priscilla Brasil; e Selvaxe, Selvaxe, do galego Emílio Fonseca.

Foto Amanhã Não Dão Chuva, de Marta Teixeira dr/porto/post/doc

Foto Tão Pequeninas, Tinham o Ar de Serem Já Crescidas, de Tânia Dinis, foi premiado no IndieLisboa e no festival de Melgaço dr/porto/post/doc

Na competição internacional, Albert Serra lidera uma selecção que inclui The Black Garden, do franco-arménio Alexis Pazoumian; Bogancloch, do britânico Ben Rivers; E.1027 — Eileen Gray and the House by the Sea, dos suíços Béatrice Minger e Christoph Schaub; The Flats, da italiana Alessandra Celesia; Fragments of Ice, da ucraniana Maria Stoianova; Okurimono, da canadiana Laurence Lévesque; Preemptive Listening, da catalã Aura Satz; The Return of the Projectionist, do azeri Orkhan Aghazadeh; e Small Hours of the Night, do singapurano Daniel Hui.

O programa musical Transmission exibe o documentário de Alex Ross Perry sobre os Pavement, Pavements, mas também o “filme generativo” de Gary Hustwit sobre Brian Eno, Eno, onde nenhuma projecção é igual à anterior. A destacar igualmente Soundtrack to a Coup d’État, do sueco Johan Grimonprez, que faz a ponte entre o assassinato do líder congolês Patrice Lumumba em 1961 à “embaixada de boa vontade” a África de artistas jazz americanos; e dois filmes de Fred Riedel sobre Lee Ranaldo, fundador dos Sonic Youth.

Para lá do foco dado à obra da cineasta e artista georgiana Salomé Jashi, o festival fará ainda um destaque à Cinemateca Ideal dos Subúrbios do Mundo, projecto criado pela cineasta Alice Diop com o Centro Pompidou, onde se exibirão filmes da própria Diop, de Jean-Gabriel Périot, Maurice Pialat ou Basil da Cunha. E apresentará uma secção complementar às exposições no novo Centro de Arte Moderna da Fundação Gulbenkian, com dois programas de curtas de documentaristas japoneses contemporâneos.