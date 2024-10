Nora Ephron, a fada-madrinha da comédia romântica moderna

Realizou oito filmes e foi a grande arquitecta da comédia romântica dos nossos dias. Nora Ephron at the Movies, livro de Ilana Kaplan, mergulha na obra de Ephron, entre o bom e o mau.

Estamos no Outono, a estação do ano mais associada a Nora Ephron. A Internet está cheia de artigos sobre Outonos “à Nora Ephron” ou “à Meg Ryan”, a actriz que protagonizou vários filmes escritos pela jornalista, escritora, argumentista e realizadora americana que morreu em 2012, aos 71 anos. Tal acontece graças às folhas de árvores a cair e à roupa confortável, com camisolas robustas e quentinhas, usada particularmente por Ryan em comédias românticas passadas em Nova Iorque como Um Amor Inevitável (When Harry Met Sally, realizado por Rob Reiner em 1989) e Você Tem Uma Mensagem (You’ve Got Mail, escrito e realizado por Ephron em 1998).