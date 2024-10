Apichatpong Weerasethakul põe-nos a olhar para o Sol no Rivoli

A Conversation with the Sun, estreado no Japão em 2022, chega ao Rivoli, Porto. Até dia 26, e com óculos de realidade virtual, o realizador põe o espectador a olhar directamente para o Sol.

Estreada mundialmente no Japão em 2022, apresentado pela primeira vez na Europa no festival trienal Theater der Welt, que se realiza, de cada vez, numa cidade ou numa região diferente da Alemanha, A Conversation with the Sun, de Apichatpong Weerasethakul, estará ao Rivoli, no Porto, entre esta quarta-feira e sábado.