O discurso do estilo em Disco Boy

Ter Franz Rogowski, o actor de Em Trânsito, Undine ou Passages, e o seu magnetismo sem esforço, a sua presença no espaço e no ecrã, é uma mais-valia para qualquer filme, e o estreante italiano Giacomo Abbruzzese tem consciência disso ao colocar-lhe no olhar e no corpo o peso da sua primeira longa. Ter Hélène Louvart, directora de fotografia de Alba Rohrwacher, Mati Diop ou Karim Aïnouz, é outra mais-valia para qualquer filme, e Abbruzzese também o sabe, pedindo-lhe uma vitalidade que oscila entre o néon incandescente e a escuridão textural.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt