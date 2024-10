Investigadora da Faculdade de Medicina do Porto vence Bolsa Pepe de 18 mil euros

Bolsa Pepe, lançada pelo ex-futebolista Pepe, premeia estudo sobre os efeitos do tratamento da diabetes nas alterações resultantes de dietas cheias de gordura e açúcar no cérebro dos adolescentes.

A investigadora Bárbara Caetano da Mota, da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, venceu esta quarta-feira a Bolsa Pepe, patrocinada pelo antigo futebolista, no valor de 18 mil euros, para desenvolver um projecto de investigação na área da saúde.

Ao longo de um ano, a vencedora desta bolsa, promovida pelo laboratório associado RISE - Rede de Investigação em Saúde em parceria com o antigo internacional português Pepe, vai tentar compreender os efeitos do tratamento da diabetes nas alterações provocadas por dietas de alto teor de gordura e açúcar no cérebro dos adolescentes.

A Bolsa Pepe, entregue esta quarta-feira no Instituto Português de Oncologia (IPO) do Porto, vai ter um “impacto significativo e positivo” neste projecto de investigação, afirmou Bárbara Caetano da Mota, citada num comunicado de imprensa.

Reagindo com “surpresa, alegria e orgulho” à atribuição desta bolsa, a investigadora explicou que vai, assim, poder ultrapassar obstáculos já identificados e que se revelaram um entrave ao avanço do trabalho de investigação.

“Como investigadora, considero que estas iniciativas culminam na vontade de querer continuar, uma vez que realçam o valor dos trabalhos de investigação, fomentando o avanço médico e a melhoria da saúde e qualidade de vida da população em geral”, defendeu.

O trabalho, que deriva da investigação em degeneração e regeneração neuronal desenvolvida no Centro de Investigação em Tecnologias e Serviços de Saúde (Cintesis), é “muito relevante, actual e que foi muito bem apresentado”, considerou o coordenador do júri da Bolsa Pepe e líder do laboratório associado RISE, Fernando Schmitt, igualmente citado no comunicado.

“Nós temos hoje, do ponto de vista farmacológico, a capacidade de impedir a absorção desse tipo de gorduras e açúcares a nível intestinal, algo que é, aliás, a base de um tratamento novo para a diabetes e que também está associada à perda de peso. O projecto de investigação da vencedora irá investigar se, diminuindo a absorção desse tipo de compostos, existe influência a nível cognitivo e emocional nos adolescentes”, especificou Fernando Schmitt, também professor da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto (FMUP).

Bárbara Caetano da Mota é licenciada em biologia pela Universidade de Aveiro e mestre em neurobiologia pela FMUP. Actualmente, frequenta o Programa Doutoral em Neurociências da FMUP.

Lançada em 2023, a Bolsa Pepe pretende atrair talento científico para contribuir para a produção científica e os resultados de investigação. Sediado na FMUP, o laboratório associado RISE conta com mais de 460 investigadores integrados doutorados.