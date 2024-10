SNS Criança: Pais terão subsídio por assistência aos filhos até à consulta médica

Crianças triadas com pulseira azul serão encaminhadas para consulta no centro de saúde que se realizará no espaço de 48 a 72 horas. Progenitor que fica a com a criança tem justificação de faltas.

O Ministério da Saúde vai avançar com a criação da Linha SNS Criança, para onde os pais das crianças doentes devem ligar primeiro antes de se dirigirem à urgência hospitalar. A medida faz parte do plano de reorganização das urgências de pediatria e de ginecologia/obstetrícia, apresentado esta terça-feira no Ministério da Saúde, em Lisboa. No caso dos doentes classificados como não urgentes (pulseira azul), a triagem telefónica irá encaminhá-los para uma consulta no centro de saúde, que se realizará no espaço de 48 a 72 horas. Fica assegurado que o progenitor que ficar com a criança em casa terá uma baixa de assistência à família.