Em oito anos morreram pelo menos 13 pessoas às mãos das forças de segurança

Em 2023, a Inspecção-Geral da Administração Interna (IGAI) abriu quatro processos de natureza disciplinar a agentes da PSP, relacionados com outras tantas mortes com armas de fogo atribuídas a elementos daquela força de segurança. Foi o número de óbitos mais elevado dos últimos oito anos, período em que pelo menos 13 pessoas morreram por intervenção directa da PSP (11) ou da GNR (2).

Desde 2017 que nunca tinha havido tantas mortes às mãos das forças de segurança como aconteceu em 2023. Nesse período, apenas nos anos de 2018 e 2019 não houve qualquer registo de óbitos atribuídos a estas entidades.

Nesta matéria, a GNR foi responsável por dois óbitos – um em 2020 e outro em 2021 –, enquanto os elementos da PSP causaram a morte a duas pessoas em 2017 e 2021, a uma em 2020 e outra em 2022. Em 2023, foram quatro as vítimas mortais, a que se junta agora a morte de Odair Moniz, na madrugada de segunda-feira.

Vinte e seis feridos

Quanto aos feridos por recurso a arma de fogo, o número é mais elevado: foram 26, dos quais apenas dois implicaram ferimentos causados pelos militares da GNR, um em 2019 e outro em 2020. No que concerne à PSP, o ano com o registo de mais feridos foi 2021 (6), tendo existido cinco em 2022 e outros cinco em 2023, o mesmo número, aliás, que se registara já em 2017. Nos restantes anos analisados, os valores foram bem mais baixos: dois em 2019, um em 2020 e nenhum em 2018.

O relatório da IGAI refere ainda que, nos últimos sete anos, foram abertos 26 processos de natureza disciplinar em resultado de ofensas à integridade física com uso de arma de fogo a agentes da PSP, e três a militares da GNR. No caso da PSP, o ano de 2023 foi também o que teve mais processos desta natureza instaurados: sete, no total.

Se se contabilizar o total de processos de ofensa à integridade física (incluindo os casos em que não houve recurso a arma de fogo), então os números dos últimos sete anos fixam-se em 91 para a PSP, 58 para a GNR, um para o já extinto Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) e um para os elementos da Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil.

No que concerne às penas aplicadas, o número não se alterou significativamente nos últimos anos (foram 12 em 2021, 13 em 2022 e outras 13 em 2023), altura em que se registou um aumento em relação aos anos anteriores – tinham sido seis em 2017, 2018 e 2019 e cinco em 2020.

Inquérito "urgente"

Na segunda-feira, a ministra da Administração Interna, Margarida Blasco, determinou à IGAI a abertura de um inquérito “com carácter urgente”, depois de um homem ter morrido no Hospital de S. Francisco Xavier, pelas 6h20 de ontem, para onde fora transportado após ter sido atingido com dois tiros disparados pela PSP. Esta força de segurança também já anunciou que iria avançar com um inquérito interno ao sucedido.

Odair Moniz, de 43 anos, e residente no bairro do Zambujal, na Amadora, foi alvejado depois de, segundo um comunicado do PSP, não ter obedecido a uma ordem de paragem dos agentes, tendo fugido, de carro, para o interior do bairro da Cova da Moura. A polícia refere que o homem se despistou, abalroando várias viaturas, e que Odair Moniz terá resistido à detenção, quando foi interceptado, pelas 5h43, tentando agredir os agentes “com recurso a arma branca”. Foi nessa altura que, de acordo com a PSP, “um dos polícias, esgotados outros meios e esforços”, atingiu o suspeito a tiro, “em circunstâncias a apurar em sede de inquérito criminal e disciplinar”. O caso foi comunicado ao Ministério Público e à Polícia Judiciária, que esteve no local.

A SOS Racismo condenou entretanto este caso, considerando, em comunicado: "Odair Moniz junta-se à longa lista de pessoas negras mortas às mãos da polícia de segurança pública. A sua morte acontece num contexto político de exacerbação do discurso de ódio e de um securitarismo estigmatizante dirigido às comunidades negras.”

A noite no bairro do Zambujal foi agitada, com contentores de lixo incendiados, objectos arremessados e ruas bloqueadas. A PSP manteve-se no local durante toda a noite e continuava no bairro ainda de manhã, a "acompanhar e a monitorizar todos os acontecimentos, sempre com o objectivo de acalmia de toda a situação e protecção dos moradores do bairro".