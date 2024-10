Óbitos fetais e de bebés até 28 dias quase duplicaram em Lisboa e Vale do Tejo em 2023

Os óbitos fetais e neonatais (até 28 dias após o nascimento) quase duplicaram na região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT) no ano passado em comparação com 2022. Foram 238 os fetos e os bebés até aos 28 dias que não sobreviveram em 2023, quando no ano anterior tinham sido 132 em LVT – ou seja, 0,66% e 0,38% do total dos nascimentos nos dois últimos anos nesta região, onde se concentram os fechos rotativos de maternidades. São números que surgem na mais recente monitorização da actividade dos 58 blocos de parto e serviços de neonatologia do continente, entre públicos, privados e do sector social, um trabalho da autoria da Entidade Reguladora da Saúde (ERS).

