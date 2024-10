Morte de Odair Moniz: PSP disparou quatro tiros, dois em direcção ao corpo da vítima

Cidadão cabo-verdiano, de 43 anos, vivia no bairro do Zambujal. Era cozinheiro num restaurante em Lisboa e tinha três filhos. IGAI está a investigar o ocorrido.

Odair Moniz, o cidadão cabo-verdiano de 43 anos que morreu no domingo no alto da Cova da Moura depois de ter sido baleado por um agente da PSP, foi atingido por duas balas, soube o PÚBLICO de fonte oficial. O agente disparou ao todo quatro tiros, dois para o ar e dois em direcção ao corpo da vítima. Em sequência disso, Odair Moniz foi levado para o Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa, onde a polícia diz que acabou por morrer.

Odair Moniz não vivia na Cova da Moura mas no bairro do Zambujal. Vivia em Portugal desde os 18 anos, disse a cunhada.

Cozinheiro num restaurante em Lisboa, com três filhos (de 19, 18 e dois anos), Odair Moniz ia no seu carro, um BMW, referiu ainda a sua cunhada ao PÚBLICO.

Conhecido por Dá é descrito por quem o conhece como alguém sociável, popular, trabalhador e que nunca se envolveu em actividades criminosas, diz Jakilson Pereira, da associação Moinho da Juventude, que o conhecia há mais de uma década.

De acordo com o comunicado enviado pela PSP, Odair Moniz fugiu da PSP, mas esta força policial não explicou por que razão. Também não detalhou o que levou a pará-lo, explicando apenas que antes de ser interceptado pela polícia, às 5h43 da madrugada, na Avenida da República, na Amadora, tinha fugido da polícia para o interior do Bairro Alto da Cova da Moura, na Amadora. Disse que Odair Moniz tinha abalroado vários carros até a PSP o abordar. A polícia refere que o cidadão terá resistido “à detenção e tentado agredi-los com recurso a arma branca”. Justifica o recurso as balas com o facto de ter esgotado os outros “meios e esforços”. No comunicado não especificam que foram disparados quatro tiros, nem qual a necessidade de o fazer. Referem apenas que foi aberto inquérito criminal e disciplinar.

Está por esclarecer se os tiros em direcção ao corpo foram disparados quando Odair Moniz já estava no chão. O PÚBLICO sabe que os dois agentes envolvidos na operação são jovens.

Segundo a PSP foi dado conhecimento ao Ministério Público e à Polícia Judiciária que se deslocou ao local, dizem ainda.

Num vídeo de quatro minutos a que o PÚBLICO teve acesso vê-se os polícias à volta do corpo de Odair Moniz que está no chão. Pouco se ouve, mas a revista VISÃO cita outro vídeo em que se ouve uma voz a insistir com os polícias para que percebam onde foi o tiro. “Um dos agentes responde que ‘foi da cintura para baixo’. A voz diz que ‘na virilha é preocupante’. O agente diz que não foi na virilha e verifica o pulso da vítima. ‘Foi desnecessário’, vai dizendo uma das vozes. ‘Estava muito próximo’, diz outra pessoa que terá testemunhado.”

Poucas horas depois do ocorrido, a ministra da Administração Interna, Margarida Blasco, ordenou à Inspecção-Geral da Administração Interna a abertura de um inquérito "com carácter de urgente".

"Mais um na longa lista de mortos"

O SOS Racismo já condenou a morte deste homem, na sequência daquilo que referiu ser "mais um na longa lista de mortos às mãos da PSP". "Odair Moniz junta-se à longa lista de pessoas negras mortas às mãos da polícia de segurança pública" e a "sua morte acontece num contexto político de exacerbação do discurso de ódio e de um securitarismo estigmatizante dirigido às comunidades negras", referiu à Lusa a associação anti-racista, que questiona a justificação da PSP.

"Como é que alguém que se despistou num carro em fuga pode sair em condições de querer agredir agentes armados? Tendo sido a tentativa de agressão com arma branca, segundo a PSP, supõe-se então ter existido uma efectiva proximidade com o agente atirador? Se sim, porque não alvejou a vítima na parte inferior do corpo para imobilizá-la, em vez de atirar para a axila?", questiona a SOS Racismo.

Para a associação, "em todos os casos de brutalidade policial que resultaram em mortes de cidadãos negros, racializados, a PSP nunca foi convincente sobre as condições e motivos destas mortes".

Por outro lado, o SOS Racismo considera que a PSP está "inegavelmente infiltrada pela extrema-direita racista", pelo que "as mortes de pessoas negras às mãos de agentes policiais levantam as maiores dúvidas e preocupações sobre as reais motivações das intervenções".

Nesse sentido, a associação pede um inquérito para apurar "todas as responsabilidades dos agentes envolvidos neste assassinato, incluindo as da própria cadeia de comando" e, enquanto decorrer o processo, "exige-se a sua suspensão imediata de funções".

Para o SOS Racismo, há "um padrão de intervenção policial que opta por uma espécie de excepção jurídica em que a violência e a morte nos territórios e corpos habitados por pessoas negras passam a ser uma regra". * com Lusa