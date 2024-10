Militar condenado a sete anos e meio de prisão por violar mulher e partilhar vídeo no WhatsApp

Um militar do Exército português foi condenado a sete anos e meio de prisão pela prática de um crime de violação e outro de devassa da vida privada através da internet. O homem, agora com 27 anos, violou uma jovem de 25 anos e divulgou vídeos da própria execução da violação num grupo privado do WhatsApp.

Os crimes ocorreram em Março de 2022 e, segundo uma nota da Procuradoria da República da Comarca da Guarda, "tiveram consequências particularmente graves" na vítima, que teve de ser submetida a uma intervenção cirúrgica, com anestesia geral, e esteve internada durante três dias. "A gravação e divulgação pelo arguido de vídeos da própria execução da violação intensificaram a danosidade dos factos", refere-se na nota.

Além da pena cumulativa de sete anos e meio, o militar terá de pagar à vítima, como "compensação e reparação dos prejuízos sofridos", uma indemnização de 15 mil euros. O acórdão foi proferido esta segunda-feira no Juízo Central Cível e Criminal da Comarca da Guarda e a investigação levada a cabo pela Polícia Judiciária da Guarda.