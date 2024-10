Governo vai criar Linha SNS Criança para tirar doentes menos graves das urgências

O Governo vai criar a Linha SNS Criança, anunciou esta terça-feira o médico Alberto Caldas Afonso que preside à Comissão Nacional da Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente, durante a apresentação do plano de reorganização para as urgências de obstetrícia e ginecologia e de pediatria, elaborado por este organismo. Este plano vai avançar como projecto-piloto em Lisboa e Vale do Tejo, na zona Oeste (que abarca municípios como Peniche, Torres Vedras e Nazaré, entre outros) e na Península de Setúbal. Posteriormente, será trabalhado e alargado resto do país, adiantou ainda a ministra da Saúde.

