Autocarro incendiado no Zambujal. Revolta pela morte de Odair Moniz continua

Novos desacatos no bairro do Zambujal, na Amadora, onde vivia Odair Moniz, baleado e morto por um agente da PSP.

Um autocarro da Carris Metropolitana foi consumido pelo fogo esta tarde no bairro do Zambujal, na Amadora, onde já na noite desta segunda-feira dezenas de moradores tinham incendiado contentores, bloqueado estradas e arremessado objectos, em actos de protesto e revolta pela morte de Odair Moniz. O cidadão cabo-verdiano de 43 anos residia no mesmo bairro e foi morto por um agente da PSP que o alvejou duas vezes, após uma perseguição policial na Cova da Moura.

Apesar de as forças de segurança terem permanecido, esta terça-feira, no bairro do Zambujal para prevenir novos desacatos, voltaram a ser ateados fogos nas ruas. Foram também ouvidos disparos e lançados petardos, segundo jornalistas no local.

O autocarro da Carris Metropolitana consumido pelas chamas estava vazio e não há registo de vítimas. À Lusa, uma moradora relatou que o autocarro foi mandado parar por um grupo de jovens do bairro que, depois de o motorista sair, lançou fogo à viatura.

No local estão elementos dos Bombeiros Voluntários da Amadora e um forte contingente policial, tendo sido mobilizada a Unidade Especial de Polícia e montado um perímetro de segurança no bairro.

Odair Moniz morreu na madrugada desta segunda-feira, 21 de Outubro, no Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa, depois de ter sido baleado pela PSP. O agente, entretanto constituído arguido e indiciado por um crime de homicídio consumado, disparou ao todo quatro tiros, dois para o ar e dois em direcção ao corpo da vítima.

De acordo com o comunicado emitido pelas forças de segurança, Odair Moniz fugiu da PSP, mas esta força policial não explicou por que razão. Também não detalhou o que levou a pará-lo, explicando apenas que antes de ser interceptado pela polícia, às 5h43 da madrugada, na Avenida da República, na Amadora, tinha fugido da polícia para o interior do Bairro Alto da Cova da Moura.

Segundo a família da vítima, Odair Moniz seguia no seu carro, um BMW, quando foi abordado pela polícia.

O cidadão cabo-verdiano vivia em Portugal há mais de duas décadas e era cozinheiro num restaurante em Lisboa. Deixa três filhos, de 19, 18 e dois anos.