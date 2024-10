Universidade lança curso sobre as relações estratégicas entre Brasil e Portugal

Os artigos escritos pela equipa do PÚBLICO Brasil são escritos na variante da língua portuguesa usada no Brasil.



O papel estratégico de Portugal como ponte entre o Brasil e a Europa será tema de estudo no Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP). A matéria fará parte do mestrado em Marketing Digital e será ministrado pelo empresário português José Manuel Diogo. "Portugal é um ponto de entrada natural para o Brasil no mercado europeu, e as nossas relações culturais ajudam a fortalecer esse papel", afirma ele. A Europa oferece mais de 500 milhões de consumidores.

Para o professor, os laços históricos e linguísticos entre as duas nações criam uma vantagem significativa para empresas que buscam expandir suas atividades comerciais. "Brasil e Portugal compartilham uma história rica e uma linguagem que facilitam parcerias no âmbito econômico e cultural. Com a globalização e o desenvolvimento das novas tecnologias, há inúmeras oportunidades para as duas nações colaborarem em áreas como comunicação e marketing, criando valor tanto no Brasil quanto na Europa”, ressalta.

Na avaliação de Caio Resende, diretor Acadêmico do IDP em Brasília, a instituição “tem a missão de preparar alunos para enfrentar os desafios globais”. Segundo ele, ao contar com um especialista de Portugal, o instituto fortalece ainda mais a conexão com o mercado europeu, oferecendo uma formação diferenciada aos futuros líderes da comunicação e marketing.

Diretor do Mestrado em Marketing Digital do IDP. Bruno Sabóia ressalta que a nova cadeira permite uma visão aprofundada e comparativa sobre os mercados de comunicação de Portugal e Brasil, o que, na avaliação dele, é essencial para quem deseja atuar em um cenário internacional. Ele lembra que, além do foco nas oportunidades entre os dois países, o curso incluirá uma análise detalhada dos mercados publicitários e de marketing.

Os estudantes vão explorar como campanhas publicitárias e estratégias de marketing político são adaptadas para atender às diferentes demandas culturais e sociais dos dois países. “Ao comparar os dois mercados, será possível uma compreensão mais ampla das estratégias eficazes para diferentes contextos, o que é fundamental para a atuação em uma economia global", destaca Sabóia.