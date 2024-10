Na China, os donos deixam os cães e gatos a trabalhar em pet cafés — e todos ganham

Os pet cafés continuam a ser um negócio em expansão na China e, além de funcionários humanos, já começam a recrutar cães e gatos para atender aos pedidos dos clientes que não resistem a passar-lhes a mão pelo pêlo.

Segundo a CNN Internacional, a China tem mais de quatro mil pet cafés. Os tutores encaram estes estabelecimentos como uma oportunidade para manterem os animais ocupados, evitando que passem o dia sozinhos em casa quando vão trabalhar ou estudar.

A procura por funcionários animais é tanta que se tornou tendência na China: chama-se “zhengmaotiaoqian” que, em português, significa algo como “dinheiro para guloseimas”. Como o nome indica, o salário é pago em ração, latas de comida húmida e snacks que qualquer cão ou gato gosta. Os animais tanto podem trabalhar a tempo inteiro como em regime part-time. No final do dia, regressam a casa com os tutores.

Os donos dos cafés publicam anúncios de emprego na rede social Xiaohongshu, uma rede social chinesa semelhante ao Instagram. Jane Xue, de 27 anos, concorreu e arranjou um part-time num pet café para a samoieda Ok na cidade de Fuzhou, no Sudeste da China.

Em declarações ao canal de notícias norte-americano, a jovem explica que queria que a cadela tivesse uma ocupação por dois motivos: primeiro, revela, é uma forma de poupar dinheiro, uma vez que tinha que deixar o ar condicionado ligado para o animal se manter fresco, especialmente no Verão. E depois, porque tem o hábito de sair com o companheiro ao fim-de-semana e não queria deixar Ok sozinha.

“Sinto que é como se os pais estivessem a deixar os filhos na escola. Deixar a Ok no café é benéfico para todos. Pode brincar com outros cães e não se sente tão sozinha”, acrescentou.

A cadela trabalha desde Setembro, mas teve que passar por uma entrevista de emprego e algumas horas à experiência no café para o dono do estabelecimento perceber como interagia com os clientes e os outros quatro cães que trabalham no espaço. Terminado este processo, a samoieda de pêlo branco conseguiu o emprego.

De acordo com a CNN, nas ofertas de emprego publicadas na rede social Xiaohongshu, há donos de pet cafés que são rigorosos em relação ao tipo de funcionário animal que procuram. Há quem prefira especificamente “gatos bem-dispostos” e interessados em receber uma refeição grátis por dia ou latas de comida no final do mês.

E como a entrada nestes estabelecimentos chineses é paga (varia entre os 4 e os 7 euros por pessoa), alguns cafés oferecem um desconto de 30% para os amigos dos donos do animal gastarem no que consumirem.