O “projecto ideológico” do Governo

O ministro da Educação referiu-se às “preocupações dos pais”, mas a preocupação principal do Governo devem ser os filhos e filhas, em conformidade com as obrigações internacionais e constitucionais.

O senhor primeiro-ministro anunciou, no congresso do seu partido, a intenção do Governo de “libertar” a Educação para a Cidadania, nas escolas, das “amarras de projectos ideológicos”. É uma linguagem politicamente perigosa. Historicamente, a diabolização das “ideologias” (dos outros) é própria dos ditadores. Mas sabem que, para vencer as ideologias, é preciso substituí-las por outras. Hitler, por exemplo, sabia-o muito bem. Em Mein Kampf (A minha luta) há muito mais de uma centena de referências à sua Weltanschauung (visão do mundo, ideologia) e à necessidade de a reproduzir através da educação. É também uma linguagem comicieira, politicamente primária. E imprópria na boca de alguém com um mandato político tão vinculado ao respeito dos valores e princípios constitucionais e do direito internacional de que o Estado português é parte. O senhor ministro da Educação referiu-se às “preocupações dos pais”, mas a preocupação principal do Governo, neste caso, devem ser os filhos e filhas, em conformidade com as obrigações internacionais e constitucionais do Estado para com a integridade normativa do direito humano à educação.