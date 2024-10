Entre a guerra e a paz, Israel prefere a guerra

Benjamin Netanyahu conseguiu o que queria. As lideranças do Hamas e do Hezbollah foram decapitadas e os houhtis neutralizados. O Irão enfraquecido está pouco interessado no confronto directo com Israel. Mas a vitória militar de Netanyahu será suficiente para travar os bombardeamentos e as mortes diárias em Gaza e no Líbano? Dificilmente.

