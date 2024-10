O direito à gaguez. Ou a urgência de reaprender a escutar

Todos os dias há crianças e jovens que se anulam pelo receio da reprovação de pais e professores, do riso dos amigos, e adultos que vacilam com a ideia de falar com alguém – projetos de vida ceifados.

Falar. Falar com alguém. Um gesto simples, espontâneo e quotidiano de comunicação através do qual, enquanto pessoas, nos ligamos todos os dias aos outros e, por inerência, à nossa comunidade e ao mundo. Por isso falar é de extrema importância para todos nós. Ao falar e interagir renovamos não apenas os laços que nos ligam aos demais, mas cimentamos a consciência que sobre nós mesmos temos e sobre qual o nosso lugar no mundo. Quem somos e onde nos situamos na comunidade resultam deste entrelaçar social e comunicativo com quem nos rodeia.