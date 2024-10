Evitar a publicidade enganosa

No congresso do PSD, depois de anunciar um plano nacional da água, uma visão estratégica louvável, o primeiro-ministro entrou em águas turvas. Ouvi no noticiário da TSF um responsável do Chega afirmar que Montenegro estava a copiar o programa do Chega, pois algumas medidas anunciadas constavam do programa do seu partido.

Afinal, as tais linhas vermelhas anunciadas pelo PSD transformaram-se agora em linhas brancas tracejadas, que já podem ser transpostas. Parece que a sofreguidão eleitoral tornou Montenegro daltónico; quem não quer ser lobo não lhe veste a pele. Entretanto, as promessas imaginárias são proporcionais às reais cativações no Orçamento, que atingem um recorde.

Se pretende concorrer com o populismo da extrema-direita, então o PSD deve ser claro e evitar publicidade enganosa, falando em social-democracia, e regressar à sigla inicial: PPD – Partido Popular Democrático.

José Cavalheiro, Matosinhos

O canário na mina de carvão

Sou leitor diário do PÚBLICO desde o primeiro número, jornal que considero, e de longe, o melhor diário português, não deixando nunca de ler a coluna da última página. De entre os artigos publicados destaco, como um dos melhores de sempre, o publicado em 18 de Outubro do presente ano, da autoria de Pedro Adão e Silva (P.A.S.). O ponto de partida, com a citação de Hannah Arendt (para mim a maior pensadora política do século XX), coloca-nos perante um problema civilizacional e não apenas político-institucional. Creio que para esta situação muito tem contribuído o desenvolvimento da inteligência artificial, embora não seja a única causa, como me parece evidente que esta, mau grado as suas múltiplas utilidades e vantagens, potencia o isolamento e incapacidade do pensamento autónomo, abrindo caminho para uma robotização do ser humano. Gostaria muito que P.A.S., sociólogo, independente, mas com visão política humanista e moderada e rigoroso bom senso, desenvolvesse publicamente as teses que propõe.

João Alves Pimenta, Porto

A concentração continua

Continua a concentração dos grandes projectos em Lisboa. O rácio é enorme entre as despesas na capital e o resto do país (província). Os investimentos obedecem ao centralismo da capital, do império falido. São aeroportos faraónicos, pontes que custam 20 vezes mais que duas no Porto, maior hospital da Península Ibérica, TGV para Lisboa e Madrid porque os senhores lisboetas precisam de ir fazer os seus negócios, etc., etc.

O aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, e o aeroporto de Faro não entram na equação dos grandes investimentos, bem como as linhas de TGV no resto do país. A ligação de alta velocidade Porto-Galiza parece já ter sido descontinuada! É mais urgente a ligação Lisboa-Madrid, e fazer o TGV andar para a frente e para trás e voltar à capital… (…)

Portugal é um dos países mais centralizados e menos desenvolvidos da OCDE. Basta comparar a região da Galiza e a região do Norte de Portugal e facilmente vemos a evolução positiva dos galegos, que há cerca de 40/50 anos estavam bem atrás da região nortenha!

Por tudo isto, mas não só, se entende o porquê de Portugal estar na cauda da Europa e aumentar a pobreza no país. A bem da capital e dos que, sendo defensores da regionalização, chegando ao governo lisboeta, como secretários de Estado e ministros, depressa se esquecem dessa importante reforma, porque o que lhes interessa é o poder! E o primeiro-ministro e outros membros do Governo são rurais. Imaginem se não fossem!

Renato Oliveira, Porto

Estrangeiros em Portugal

Relativamente a uma carta publicada no dia 19 ("Estrangeiros em Portugal"), espanta-me que se continue a meter no mesmo saco imigrantes recentes a pedir autorização de residência e estrangeiros residentes de longa data, como no meu próprio caso: professor aposentado da Universidade de Lisboa, a viver em Portugal há 60 anos, pagando impostos e divulgando língua e cultura alemã até em regime de voluntariado, incluindo uma colaboração no Ano Propedêutico com a produção de um curso na telescola.

Mas há um ano que tenho vindo a sofrer a perda de validade de documentos importantes (carta de condução, seguro de doença...), porque a AIMA, apesar de repetidos pedidos, ainda não tem marcado um agendamento para a renovação do meu "cartão de residência permanente".

Richard Hinkel, Cascais