Cancro a extirpar

Carlos Moedas defendeu no congresso do PSD que “a extrema-direita e a extrema-esquerda são cancros das nossas democracias” e que o PS “se está a chegar cada vez mais ao extremo da esquerda”.

Liberto da pressão sobre a aprovação do Orçamento de Estado, possibilitado pela anunciada abstenção do PS, o 42.º Congresso do PSD podia ter sido um momento de debate sobre Portugal e de esclarecimento sobre as grandes linhas de desenvolvimento estratégico propostas pelo PSD ao país. Mas, infelizmente para o PSD e o país, a oportunidade foi desbaratada e o congresso soçobrou quase sempre na modorra e na vacuidade, só se destacando em dois momentos particulares (pelo menos em aplausos), justamente aqueles que sinalizam um PSD cada vez mais radical e extremista, só aparentemente distantes um do outro. Falarei, para já, apenas de um desses momentos.

O primeiro desses momentos de fúria política foi a deriva biológica-apocalíptica protagonizada por Carlos Moedas, cada vez mais o ariete extremista do PSD, ao defender que “a extrema-direita e a extrema-esquerda são cancros das nossas democracias” e que o PS liderado por Pedro Nuno Santos "se está a chegar cada vez mais ao extremo da esquerda".

Afirmando-se no coração de uma escatologia política biologista, Moedas recorre a um tropo politico tipicamente nazi, de que as extremas-direitas se nutrem abundantemente: o da transformação de um corpo político num corpo biológico degenerado (“eles são um cancro”). Não estou a afirmar que Moedas é nazi. Conservem as vestais, para já, a indignação. Estou apenas a lembrar aquilo que qualquer estudioso médio sabe da história política, cultural e filosófica, que as metáforas biológicas, sanitárias e médicas, usadas para fins políticos, servem, demasiadas vezes, não a política enquanto governo livre e deliberativo mas antes o fim da política através do fim dos adversários, transformados em inimigos, identificados com a matéria doente de um corpo ameaçado. Não que a política não se relacione diretamente com a biologia, por via dos mais diversos sistemas de regulação social, desde logo pelos sistemas de saúde e muitos outros sistemas sociais. O problema da biopolítica nazi e de outras variadas formas de redução totalitária da política ocorre porque reduzem a política à biologia, o corpo humano à “vida nua”.

Não é, certamente, esse o caso de Carlos Moedas. Acontece que a sua retórica política bebe diretamente nessa concetualização, que tem parte da sua origem, como mostra Agambem no seu O poder soberano e a vida nua, num opúsculo de 1920 de Karl Binding e Alfred Hoche onde se plasma o conceito de “vida indigna de ser vivida” ou “vida sem valor”, que em grande parte abre espaço à determinação do poder soberano sobre a “vida nua”, eliminando a política e o humano.

Moedas não pensou nisto, nem tem a obrigação de já ter lido Agambem ou Esposito. Mas tinha a obrigação de ter cultivado a sua sensibilidade e cultura, dentro de um partido como o PSD, que tem raízes cristãs humanistas, de modo a evitar certas ressonâncias ou aproximações semânticas à crueldade, à eliminação dos adversários ou à demonização da luta política, típica dos paganismos mais violentos.

Moedas também tinha a obrigação de resistir à húbris política que o manda aproximar o PS e Pedro Nuno Santos do “cancro”, do mal biológico, a extirpar. O PS é um dos partidos fundadores da democracia portuguesa, uma das mais sólidas do mundo, onde cultural, politica e, talvez, psicologicamente, foi “criado” Pedro Nuno Santos, e essa fúria desmesurada de Moedas contribui objetivamente para o aprofundamento e produção da violência política, tipicamente buscadas pela extrema-direita, para além de constituir uma ofensa objetiva ao PS e a Pedro Nuno Santos, que podendo embora ser digerida no campo de uma política de violência, dificilmente o poderá no campo da política democrática.

A questão política e cultural que se aqui se coloca é que em política a linguagem é (quase) tudo e cabe-lhe configurar as relações sociais, desde aquelas de sobreposição constitucional às micropolíticas locais, dos pequenos sistemas sociais até aos sistemas familiares. Que um alto dirigente do PSD e presidente da Câmara de Lisboa desenhe a vida politica através destes tropos apocalíptico-biológicos constitui uma deriva política e ideológica perigosíssima, a que nem a extrema-direita parlamentar portuguesa tinha chegado, mesmo sendo dada a todos os desvios semânticos.

Moedas certamente achará que através deste apocalipse semântico pós-político, de recorte mais diretamente trumpista, conseguirá os votos da extrema-direita, de Lisboa e do país, que fazem da violência a sua forma de afirmação. Mas Moedas está enganado. A única coisa que ganhará é a exigência de mais violência e mais apocalipse. Boa sorte com isso.

