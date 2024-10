Sondagens dão ânimo à candidatura de Trump. Musk dá milhões. E imigrantes dão tema?

A menos de duas semanas do dia, o Fogo e Fúria analisa a campanha eleitoral das eleições presidenciais dos Estados Unidos da América.

As últimas sondagens dizem que se as eleições fossem hoje Donald Trump teria os votos que precisa para ser eleito, dando ânimo à candidatura do republicano, depois de um Verão em que os democratas pareciam à frente. Ânimo e dinheiro tem dado também Elon Musk, que fez doações avultadas a Trump e prometeu sortear um milhão de dólares por dia pelos que assinarem a sua petição que apoia liberdade de expressão e direito ao porte de armas.

A 13 dias das eleições, olhamos para as sondagens, para Elon Musk e para o papel do discurso anti-imigração nesta campanha.

