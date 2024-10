Moçambique: quem é Venâncio Mondlane, o homem que desafia a Frelimo?

António Rodrigues, jornalista do PÚBLICO e autor do podcast Na Terra dos Cacos, explica-nos o que está em causa nesta crise política em Moçambique.

A Polícia moçambicana dispersou, ontem, no centro de Maputo, as manifestações pacíficas convocadas por Venâncio Mondlane, candidato presidencial do partido Podemos, depois de dois elementos da sua campanha terem sido mortos a tiro numa emboscada.

A Comissão Europeia classificou como “bastante preocupantes” as “notícias de dispersão violenta” em Maputo e disse que “continua a monitorizar” o desenrolar da situação. A União Africana também condenou a violência pós-eleitoral e apelou à "calma".

Moçambique foi a votos no dia 9, para escolher o futuro presidente da República, os presidentes dos governos provinciais e os deputados parlamentares, mas a Comissão Nacional de Eleições ainda não divulgou os resultados oficiais.

As contagens provinciais já conhecidas dão vantagem à Frelimo, o partido no poder, e ao seu candidato presidencial, Daniel Chapo, e colocam em segundo lugar o pequeno partido Podemos, de Venâncio Mondlane.

Todavia, Mondelane, que foi o candidato presidencial desta força extra-parlamentar, depois da Renamo ter rejeitado a sua candidatura, reclamou vitória. António Rodrigues, jornalista do Público e autor do podcast Na Terra dos Cacos, explica-nos o que está em causa nesta crise política em Moçambique.

Siga o podcast P24 e receba cada episódio logo de manhã no Spotify, na Apple Podcasts, ou noutras aplicações para podcasts.​ Conheça os podcasts do PÚBLICO em publico.pt/podcasts. Tem uma ideia ou sugestão? Envie um email para podcasts@publico.pt.