“Europa como utopia? Com todas as imperfeições, é provavelmente o modelo mais justo”

Uma conversa com Alexandre Quintanilha sobre as utopias da identidade e da modernidade líquida, sobre a globalização e o lugar da Europa como comunidade de pertença. Um diálogo sobre como é a biologia que nos dá liberdade, ou como a utopia europeia é uma forma de nos libertarmos de todos os determinismos.

Neste episódio são referidos os livros Identity: Conversations with Benedetto Vecchi, de Zygmunt Bauman, e Not in our Genes. Biology, ideology and human nature, de Richard Lewontin, Steven Rose e Leon Kamin

Biblioteca Europa é um podcast sobre a Europa, sobre livros e utopias. Moderado por Bruno Dias Pinheiro, baseia-se numa pergunta muito simples — quais os dois livros que cada convidado escolheu para ilustrar a sua identidade como europeu?

