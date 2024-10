Ligação fluvial entre Trafaria e Lisboa continua suspensa até 17 de novembro

Para minimizar o impacto desta alteração foi activada uma rede de transporte alternativo - o transfer rodoviário entre a Trafaria e Porto Brandão, com capacidade para 50 passageiros.

A suspensão do serviço fluvial entre a Trafaria, no concelho de Almada, e Belém, no concelho de Lisboa, devido a obras no pontão de embarque/desembarque iniciadas em Agosto, vai prolongar-se até 17 de Novembro, segundo a transportadora Transtejo. Numa informação divulgada na sua página, a empresa explica que se mantém o transporte de passageiros entre Porto Brandão (Almada, distrito de Setúbal) e Belém.

"Por motivo de prolongamento dos trabalhos técnicos nos pontões de embarque/desembarque das estações da Trafaria e de Porto Brandão, esta ligação fluvial realiza-se apenas entre Porto Brandão e Belém", lê-se na comunicação oficial da Transtejo Soflusa (TTSL). Em Agosto, quando o serviço foi suspenso, a empresa explicou em comunicado que a suspensão do serviço seria até 22 de Outubro e que as obras visavam a requalificação da Estação Fluvial da Trafaria, infra-estrutura que considera "fundamental no garante da operacionalidade da ligação fluvial Trafaria - Porto Brandão - Belém".

Para minimizar o impacto desta alteração foi activada uma rede de transporte alternativo - o transfer rodoviário entre a Trafaria e Porto Brandão, com capacidade para 50 passageiros e com partida 30 minutos antes de cada carreira fluvial de Porto Brandão - Belém. Entre Porto Brandão e a Trafaria o transfer tem partida após o desembarque de cada carreira Belém - Porto Brandão. A empresa refere que existem ainda o serviço regular da Carris Metropolitana (linhas 3034 e 3038) e a ligação fluvial entre Cacilhas (Almada) e Cais do Sodré (Lisboa).

O título de transporte válido na ligação fluvial Trafaria - Porto Brandão - Belém é igualmente válido na ligação fluvial de Cacilhas. Entretanto, no início de Outubro a empresa anunciou também a suspensão por tempo indeterminado do serviço fluvial de transporte de veículos entre Porto Brandão e Belém "por motivos técnicos". A empresa adiantou que o serviço pode ser efectuado para os veículos classe A (motorizadas), classe B (triciclos e motos) e ambulâncias, os quais podem ser transportados num navio ferry. A Transtejo Soflusa é responsável pelas ligações fluviais no Tejo entre os distritos de Lisboa e Setúbal.